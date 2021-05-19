德國在野黨刪「一中政策」　外交部：友台且具開創意義

▲外交部發言人歐江安。（資料照／外交部提供）

記者蘇晏男／台北報導

德國大選9月登場，第四大黨「自民黨」（FDP）16日在全國黨代表會上，決定在競選政見草案特別對台灣議題另立段落，並在政策綱領中刪除「一中政策」的相關文字。對此，外交部發言人歐江安19日不僅代表外交部表示肯定與歡迎，也形容此舉具開創意義。

歐江安讚揚，FDP於5月16日在全國黨代表大會上，通過FDP黨2021年國會選舉競選政見草案中的修正案，內容友台且具開創意義。

她指出，FDP黨政見草案特別針對台灣議題另立段落，展現對台灣議題的重視；此外，FDP政策綱領刪除「一中政策」的相關文字，並肯定台灣民主自由、支持台灣人民選擇自己的政治未來、支持台灣參與國際組織、建議德國與歐盟擴大與台灣交往、譴責中國對台軍事威脅等文字，草案獲得與會黨代表表決通過。

歐江安表示，外交部對FDP通過友台的政策綱領表示肯定與歡迎。

歐江安說，FDP為德國重要政黨，多次參加聯合政府執政，同屬「國際自由聯盟」（Liberal International）成員，近年曾多次在國會提案支持台灣參與國際組織，旗下智庫瑙曼基金會（Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit，FNF）並規劃今年來台設點。

歐江安表示，德國即將於本年9月舉行國會大選，外交部樂見德國主要政黨以及智庫、學界對台海及印太區域安全問題日益重視；而我方將持續讓國際友人瞭解，台灣是共享民主自由價值的良善夥伴，台灣與德國的密切友好關係將進一步深化。