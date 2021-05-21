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月底入梅機會大！下周滯留鋒面靠近　全台有望「連下3天雨」

▲▼永和大雷雨。（圖／記者宋良義攝）

▲明日北部午後雷雨機會大。（圖／記者宋良義攝）

記者李宜秦／台北報導

近日受到太平洋高壓影響，各地天氣炎熱，不過下周終於有機會解除旱象！中央氣象局指出，下周二將有第一波梅雨鋒面過境，屆時北部、東北部降雨機率增加；下周日（30日）則有第二波梅雨鋒面靠近，雨勢大小與範圍有望再更擴大，預計梅雨季將於5月底到6月中報到。

氣象局預報員官欣平表示，目前台灣北邊有一道鋒面徘徊中，不過對於台灣影響較小，僅今、明兩日北部與各地山區有午後雷陣雨機會，不過降雨時間短、雨勢也不大，且最缺水的中南部仍是大晴天。

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周日鋒面逐漸北抬，下周一深夜封面靠近，北部將慢慢有短暫陣雨，周二、三是鋒面較靠近的時間點，且這一波鋒面滯留性較強，但位置較為北邊，所以也只能影響到北台灣，屆時北部、東北部有短暫陣雨或雷雨，不過仍有放晴空檔，中部與中南部則是非常局部地區可能有雨，多數地區都是多雲為主。

▲石門水庫水情吃緊，上游部分水位嚴重下跌。（圖／翻攝自桃園市觀旅局即時影像）

▲各地水情拉警報，石門水庫水情吃緊，上游部分水位嚴重下跌。（圖／翻攝自桃園市觀旅局即時影像）

下周四、五各地天氣穩定，不過受到西南風影響，南部清晨有零星陣雨，西半部山區、東北部地區午後則有雷雨機會。未來一周各地氣溫仍都偏高，西半部約33到35度、東半部31到33度。

氣象局也透露好消息，官欣平指出，下周日（30日）鋒面擺盪，將會有梅雨鋒面靠近，且影響時間可能長達3天，若鋒面有順利靠近，那麼屆時全台都會有雨，雨勢也會比較大，不過因為時間仍久，鋒面的位置變化較大，還需持續觀察。

官欣平表示，近期太平洋高壓較強，導致北方滯留鋒面無法對台灣帶來降雨影響，必須等到西南季風建立完成，南邊海域才能輸送水氣來台，不過目前西南季風仍停在中南部島，預計5月底、6月初梅雨中環境就會建立，台灣才會正式入梅。

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