防劇烈天氣！梅雨滯留鋒「南北徘徊4天」時間曝　周五起雷雨擴大

▲下周梅雨有機會替台灣解解渴。（圖／資料照／記者李毓康攝）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，下周二晚間至下周六「梅雨季滯留鋒面」調整至台灣附近、南北徘徊，視其「熱力（低層暖濕程度）」及「動力（水平及垂直風切）」條件，有激發「劇烈天氣」及明顯降雨的機率。

氣象局對15縣市發布「高溫資訊」，各地天氣晴朗炎熱，東南部地區有焚風發生的機率，今天（20日）中午前後南投縣、台南市、高雄市近山區或河谷為「紅色燈號」，有連續出現38度極端高溫的機率，請特別注意；屏東縣近山區或河谷為「橙色燈號」，有38度極端高溫出現的機率；彰化縣、雲林縣、嘉義縣市近山區或河谷、花蓮縣縱谷為「橙色燈號」，有連續出現36度高溫的機率，請加強注意；大台北盆地、台中市、台東縣、苗栗縣、宜蘭縣近山區或河谷為「黃色燈號」，請注意。

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氣象局說，今仍為高溫炎熱的天氣，西半部普遍高溫約33至35度，東半部約31至33度，其中在苗栗以南、北北基、宜蘭近山區或河谷、花蓮縱谷及台東有局部36度以上高溫，尤其南投及南部地區有局部38度以上極端高溫的機率；天氣方面，各地大多為多雲到晴的天氣，僅花東有零星陣雨，午後宜蘭地區及西半部山區有局部短暫雷陣雨。

▲▼今雨區預報圖。（圖／氣象局）



氣象局表示，周五至下周一鋒面在東海及台灣北部海面徘徊，午後雷陣雨轉趨明顯；周五、周六鋒面在台灣北部海面，北部及東半部地區有局部雷陣雨，其他地區為多雲時晴的天氣，午後山區有局部短暫雷陣雨；周日、下周一鋒面往北移至東海附近，水氣減少，各地大多為多雲時晴的天氣，僅花東地區有局部短暫陣雨，但午後北部、宜蘭地區及其他山區仍有局部短暫雷陣雨。

氣象局預報，下周二、下周三鋒面影響，北部及東半部地區水氣增，北台灣地區有短暫陣雨或雷雨，花東地區有局部短暫陣雨，中南部為多雲午後有局部短暫雷陣雨。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲（ECMWF）模式模擬顯示，今滯留鋒將逐漸北移至華中附近，台灣因太平洋高壓籠罩，晴朗高溫，要注意防曬、防中暑，午後山區偶有小範圍局部短暫降雨。

吳德榮指出，周五至下周一滯留鋒再南移至北部海面、南北徘徊；周五、周六台灣附近水氣較多，有局部短暫陣雨或雷雨的機率，午後山區有局部較大雨勢；周日、下周一台灣附近水氣略減，午後山區仍有局部短暫陣雨或雷雨，部分平地有受影響的機率；下周二鋒面接近，不穩定度提高，有局部陣雨或雷雨的機率，局部地區雨勢較大。

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬下周三8時地面氣壓及前12小時降水圖（下圖左）顯示，滯留鋒影響台灣降雨明顯；模擬下周五20時地面氣壓及前12小時降水圖（下圖右）顯示，滯留鋒再增強重返台灣，亦伴隨明顯降雨。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）



吳德榮表示，最新歐洲模式模擬顯示，下周二晚至下周六梅雨季滯留鋒調整至台灣附近、南北徘徊，視其「熱力（低層暖濕程度）」及「動力（水平及垂直風切）」條件，有激發「劇烈天氣」及明顯降雨的機率，期間滯留鋒也有北移減弱、出現空檔的情形。

吳德榮進一步分析，下周二晚至下周三各地有陣雨或雷雨，注意較大雨勢；下周四滯留鋒減弱北移，天氣相對空檔；下周五、下周六滯留鋒再增強，南下重返台灣，各地轉有陣雨或雷雨，注意「劇烈天氣」及較大雨勢。

吳德榮說，由於美國（GFS）模式同時的模擬，結果大相逕庭，儘管歐洲模式校驗的結果，常比美國模式準確，但並無法保證每次都比較準；更由於是第7至10天的模擬，各模式皆無法避免比較大的不確定性，故應持續觀察、逐步修正也是必要的。