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梅雨鋒面來襲！「2波大雨彈」烤蕃薯連濕5天紅爆　降雨分佈圖出爐

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲鋒面位於台灣北部海面，水氣稍增。（圖／中央氣象局）

記者許力方／台北報導

中央氣象局預報員徐仲毅表示，鋒面目前位在華中至華南一帶，而台灣盛行西南風，帶來較乾暖空氣，因此20日溫度偏高，最高溫出現在台南北寮40.1度，21日依舊高溫炎熱，要提防山區午後雷陣雨，各地高溫都可來到32到35度；至於降雨以山區午後雷陣雨為主，有局部大雨出現，因鋒面較接近，北東午後雷陣雨外，其他時間也偶有陣雨。

氣象局預報，21日（周五）鋒面在台灣北部海面，午後雷陣雨轉趨明顯，水氣稍增，北部及東半部地區有局部短暫陣雨或雷雨，中南仍為多雲時晴，但午後各地山區有局部短暫雷陣雨，並有局部大雨發生機率；溫度方面，高溫炎熱，西半部普遍高溫約33至35度，東半部約31至33度，其中在苗栗以南、大台北近山區或河谷、花蓮縱谷及台東有局部36度以上高溫，尤其南投、台南及高雄有局部38度以上極端高溫的機率。

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▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲ 下周鋒面南移降雨熱區「紅爆」，連續5天有雨。（圖／中央氣象局、NCDR）

▲▼ 。（圖／中央氣象局）

▲台灣受副熱帶高壓籠罩影響，高溫烤蕃薯。（圖／中央氣象局）

預計這波鋒面22日（周六）仍在台灣北部海面，清晨中南部沿海地區有局部短暫陣雨，東半部及北部地區有局部短暫雷陣雨，其他地區為多雲時晴的天氣，午後各地山區有局部短暫雷陣雨並有局部大雨發生機率。23、24日（周日、下周一）鋒面往北移至東海附近，水氣減少，各地大多為多雲時晴的天氣，僅花東地區有局部短暫陣雨，但午後北部、宜蘭地區及其他山區仍有局部短暫雷陣雨。

氣象局表示，到了25、26日（下周二、三）鋒面再度南移影響，北部及東半部水氣增，北台灣地區有短暫陣雨或雷雨，花東地區有局部短暫陣雨，中南部為多雲午後有局部短暫雷陣雨。

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