「大個子太強」讓梅雨遲到！　最新預測2波鋒面接近時間

▲台灣缺水十分嚴重，急需梅雨來解渴。（圖／記者黃克翔攝）



記者陳俊宏／台北報導

氣象專家賈新興今天（20日）表示，過去一段時間都是因為太平洋高壓太強了，才讓梅雨下不來，也讓台灣出現高溫炎熱的天氣；短期來看5/25和5/28有兩次鋒面接近的機會，第一次可能還不是太理想，第二次的歐美模式尚有分歧，這部分持續觀察。

賈新興在臉書說，明明梅雨鋒面就在浙江、福建、廣東，就是遇到「大個子」太平洋高壓，所以耽擱了將近兩周；預估5/28-6/3高壓終於要離開往東行去，但又跑得太遠了，結果西南季風的大軍也衝過頭了，不僅如此，梅雨季的主角就是缺席。

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▼賈新興分享5/1-5/17東亞海平面氣壓平均和距平場。（圖／翻攝賈新興臉書）



賈新興指出，因此5/28-6/3整體而言，以西南季風的降雨型態為主；短期來看5/25和5/28有兩次鋒面接近的機會，第一次可能還不是太理想，第二次的歐美模式尚有分歧，這部分持續觀察；在這之前，仍以北部和中南部山區午後雷雨的型態為主。

氣象專家吳德榮則在「三立準氣象· 老大洩天機」專欄提到，最新歐洲模式模擬顯示，下周二晚至下周六梅雨季滯留鋒調整至台灣附近、南北徘徊，視其「熱力（低層暖濕程度）」及「動力（水平及垂直風切）」條件，有激發「劇烈天氣」及明顯降雨的機率，期間滯留鋒也有北移減弱、出現空檔的情形。

▲▼賈新興分享最新美國系集預報。（圖／翻攝賈新興臉書）



吳德榮進一步分析，下周二晚至下周三各地有陣雨或雷雨，注意較大雨勢；下周四滯留鋒減弱北移，天氣相對空檔；下周五、下周六滯留鋒再增強，南下重返台灣，各地轉有陣雨或雷雨，注意「劇烈天氣」及較大雨勢。

吳德榮說，由於美國（GFS）模式同時的模擬，結果大相逕庭，儘管歐洲模式校驗的結果，常比美國模式準確，但並無法保證每次都比較準；更由於是第7至10天的模擬，各模式皆無法避免比較大的不確定性，故應持續觀察、逐步修正也是必要的。

▼吳德榮說，最新歐洲模式模擬下周三8時地面氣壓及前12小時降水圖（下圖左）顯示，滯留鋒影響台灣降雨明顯；模擬下周五20時地面氣壓及前12小時降水圖（下圖右）顯示，滯留鋒再增強重返台灣，亦伴隨明顯降雨。（圖／翻攝「三立準氣象· 老大洩天機」）

