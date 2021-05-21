下周2波「梅雨鋒面」壓境！這一天全台都有雨　6月降雨更樂觀

▲各地天氣持續炎熱，西半部水情拉警報。（圖／記者李毓康攝）

記者李宜秦／台北報導

太平洋高壓勢力持續影響，全台各地天氣穩定炎熱，也仍未進入梅雨季，導致西半部水情紛紛拉警報。不過下周將有兩波梅雨鋒面壓境，第一波為下周二、三，北、中、東部都有雨；第二波為下周日，屆時全台都有明顯雨勢，根據預報來看，5月底到6月初「降雨是樂觀的」。

臉書專頁「台灣颱風論壇｜天氣特急」指出，未來10天將可分為三種降雨型態，今、明兩日北部海面有一道鋒面，北部、各地山區有午後雷陣雨機會。

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▲今明兩日北部、各地山區有午後雷雨。（圖／翻攝自Facebook／台灣颱風論壇｜天氣特急，下同）

下周二、三則是第一波梅雨鋒面壓境，北部、中部、東部有雷陣雨機會，其他地區偶爾下雨，而且續航力短，因此帶來的雨水有限。

▲下周二第一波梅雨鋒面壓境，北、中、東部有雷雨機會。

下周日為第二波梅雨鋒面壓境，這波鋒面預計會在台灣上空幾天，到時候全台灣都有機會出現明顯雨勢，不過，因時間還久，所以還得繼續觀察。

▲下周日第二波梅雨鋒面壓境，全台有雨。

而以現有預報來看，5月底至6月初「降雨是審慎樂觀的」，尤其是6月初降雨情形將會更明顯。

▲今明兩日北部有午後雷雨。（圖／記者宋良義攝）

氣象專家彭啟明指出，今日各地仍然炎熱，北部、中南部山區有午後雷雨機會，雷雨範圍分布在靠山區附近，通常雨量都不會太多，最大值的雨量約40-50毫米，集中在一小時內下完，有時配合閃電雷擊，仍舊非常的具有威力，發生的位置要看當時不穩定發展的區域，不見得會落在水庫的集水區內。

而周日、一兩天，午後陣雨會略減緩一些，下周一下半天開始一連幾天到周三，預期鋒面再度在台灣北部海面附近盤據，又再度轉為不穩定，這波北部的降雨有機會明顯一些，範圍也不限於午後雷陣雨的靠山區地方，中南部也有午後雷陣雨機會。

彭啟明指出，5月底到6月初能逐步回到整個大氣環境是正常6月的狀態，降雨有機會逐步回復到平均值水準，有望解除西半部旱象。