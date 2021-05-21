助理家住萬華確診　羅致政曝「被放假14天」有這些東西陪伴

▲羅致政居家隔離14天。（合併圖／翻攝自Facebook／羅致政粉絲團）

記者蘇晏男／台北報導

國內疫情延燒，民進黨立委羅致政一名助理20日確診新冠肺炎，立法院陸續消毒羅致政在院內行經的地點與路徑，而羅致政今（21）日起開始居家隔離14天。他也透過臉書表示，他會很乖，14天都不會亂跑，而陪伴他的是泡麵、零食、吉他、Netflix、書籍，還有思念選民的心。

羅致政揶揄自己是「台灣第一位因為與確診者接觸而必須居家隔離的國會議員」，不知道該如何表達心情，尤其這二天來自各方的指教，媒體的關心報導，突然間，說時遲那時快，他就要被放假14天了。

▲▼立委羅致政辦公室。（圖／記者屠惠剛攝）

「14天到底有多漫長？等出關再告訴你。」羅致政說，或許開始寫隔離日記，那些好久不見的朋友，好久不記得的故事，讓我們有空慢慢聊。「跟我一樣被放假的人，我們一起加油。」

該名羅致政助理居住在萬華，鑒於是居住於高風險熱區，而於上周日進行採檢，並在20日19時30分許接獲通知確診，成為首位立委助理確診的案例。

消息傳出後，羅致政指出，該同仁本周（5/17-21）均未到立法院上班，目前也沒有發燒或其他身體異狀，正等待被安排至集中檢疫所；而羅致政昨晚進行抗原及核酸檢測篩檢，兩項結果均顯示為陰性，但仍會進行14天居家隔離。