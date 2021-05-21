降低焦慮等待期！　陳時中：採檢結果將加註健保快譯通

▲指揮官陳時中宣布，未來採檢結果會加註在健保快譯通，降低民眾等待期跟焦慮感。（圖／指揮中心提供）



記者周姈姈／台北報導

本土疫情連日爆發，近日就有一位民眾採檢完還沒等到通知就從基隆搭火車去花蓮，不料下車時就發現自己確診，對此，指揮中心發言人莊人祥表示，已請台鐵通知和確診者同車廂的民眾，特別做自主健康管理，而指揮官陳時中則指出，目前已請健保署跟疾管署合作，之後採檢結果會加註在健保快譯通。

指揮中心發言人莊人祥於今日下午記者會表示，採檢單位會給病患一份社區監測通報採檢、各案處理流程以及採檢後應注意事項的通知，這邊就是講說希望採檢後三日內須要遵守注意事項，最重要是排在第一點，避免出入公共場所及搭乘大眾運輸工具，且外出時全程配戴醫用口罩。

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▲有確診者搭乘太魯閣號至花蓮，目前已經完成消毒。（圖／記者林敬旻攝）



莊人祥指出，剛講說有位民眾他在18日採檢，依規定他要等三天完畢後才能夠搭乘大眾運輸工具，不幸他在20日就有搭乘，了解後知道他在台鐵上面有換車廂，所以現在除了台鐵對外發布他在八車十號跟四車十號都有搭過，請台鐵若目前做實聯制的話，可通知這兩個車廂的民眾，特別做自主健康管理。

針對此問題，指揮官陳時中表示「現在大家知道規定其實很清楚，可是其實我也知道陽性的一定會提早通知，陰性的讓他等三天確實造成困擾，但陰性現在量這麼大，要逐一通知也有他的困難，所以已請健保署跟疾管署合作，未來我們檢驗結果會上在健保快譯通資料裡來顯示，這樣就不用逐一打電話，但陽性會逐一通知，陰性就能在健保快譯通查到自己資料，降低等待期跟焦慮感。」