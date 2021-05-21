屏東、南投失守了！本島「最後4淨土」曝　一張圖看全台分佈

▲台大醫院快篩站。（圖／記者林敬旻攝）

記者施怡妏／綜合報導

全台（21）日新增312本土案例，7天狂飆近2千例本土病例，本來維持0確診的南投縣和屏東縣都出現1確診。《ETtoday新聞雲》製作了「2021年新冠肺炎全台本土病例分佈圖」，目前全台灣本島剩下嘉義市、嘉義縣、花蓮縣、台東縣，4縣市仍維持0確診；外島澎湖縣、金門縣、連江縣，3縣市維持0確診。

指揮中心表示，今日新增之312例本土個案為170例男性，142例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日/採檢日介於今(2021)年5月8日至5月20日。居住縣市以新北市144例最多(以板橋區37例為多)，其次為臺北市127例(以萬華區60例為多)，桃園市13例、基隆市9例、臺中市及彰化縣各5例、高雄市4例、宜蘭縣2例、屏東縣、南投縣、雲林縣各1例。

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▲0521單日確診地圖。（圖／ETtoday）

其中，萬華活動史相關107例、茶藝館相關73例、某社團相關6例、某水果商相關5例、其他已知感染源24例、關聯不明72例、疫調中25例。相關疫情調查持續進行中。

中心指揮官陳時中強調，現在就是全國三級，沒有所謂四級，「大家就在三級警戒裡把各自份內該做的事情做好」，同時說明，訂定四級警戒的條件不是只看個案數，還要加上50%以上沒有傳播鏈，若依據現在每天的疫調算下來，還不足4分之1。

▲全台確診總數地圖。（圖／ETtoday）

全台今年已累計1924名本土確診，以下為2021年1月1日至今各縣市本土確診者人數分布：

新北市 898 人

台北市 738 人

基隆市 32 人

桃園市 112 人

新竹市 3 人

新竹縣 1 人

苗栗縣 1 人

台中市 15 人

彰化縣 69 人

雲林縣 3 人

南投縣 1 人

台南市 2 人

高雄市 16 人

宜蘭縣 31 人

屏東縣 1 人