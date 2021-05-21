簡訊實聯制5步驟設好手機捷徑　掃QR Code通關再省1秒！

記者黃翊婷／綜合報導

行政院政委唐鳳開發「簡訊實聯制」，只要5秒鐘就能輕鬆掃描QR Code通關。如果民眾事先利用手機設置捷徑，只要5步驟，就能讓通關時間再節省1秒鐘！

▲簡訊實聯制。（圖／記者李毓康攝）

由於iPhone用戶內建相機就能用來掃描QR Code，那Android用戶有沒有其他更方便的快速通關法？其實只要事先做好5步驟，Android用戶也能迅速通關，詳細步驟如下：

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一、打開疾管家LINE官方頻道。

二、開啟右上角功能選單。

▼設置步驟截圖。（圖／記者黃翊婷攝，下同）

三、點選最下方「其他設定」。

四、點選「建立聊天室捷徑」。

五、將捷徑設置於手機桌面就完成了。

如果iPhone用戶也想設置桌面捷徑，可以先長按主畫面背景，再點選左上角的「＋」並選擇LINE，設置需要的小工具尺寸，接著長按該小工具，點選「編輯小工具」，最後選擇要釘選的LINE聊天室，完成之後就能透過桌面捷徑，迅速轉跳至LINE聊天室。

如果不想設置桌面捷徑，也可以按照一般方法使用「簡訊實聯制」：

一、掃描QR Code，自動出現場所代碼簡訊與收件人1922，送出簡訊即完成實聯。

▲行政院簡訊實聯制，掃描QR Code，自動出現場所代碼簡訊與收件人1922，送出簡訊即完成實聯。（圖／行政院提供，下同）

二、使用疾管家LINE頻道的附加功能。1、打開LINE疾管家官方頻道。2、開啟掃描功能。3、掃描店家QR Code。4、按下連結。5、發送簡訊。

三、沒有照相功能的手機如何使用？1、打開簡訊功能。2、收件人輸入1922。3、訊息欄位入店家碼。4、發送簡訊。