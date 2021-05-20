5／21起搭公車實聯制　刷桃園市民卡免掃條碼...計程車5／24實施

▲桃園市區公車、免費公車自5月21日起實施實聯制。（圖／交通局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

因應中央疫情指揮中心發布全國三級警戒，桃園市區公車、免費公車自5月21日起實施實聯制，計程車則自5月24日起實施，若刷市民卡或記名電子票證者可免刷QR-Code條碼。交通局表示，目前桃園市區公車、免費公車客運業者及桃捷公司均已完成「簡訊實聯制」作業，計程車部分自下周一(24日)起推動「簡訊實聯制」，提供搭車民眾使用。

▲完成「簡訊實聯制」作業。（圖／交通局提供）



交通局長劉慶豐表示，國內疫情升溫，全民若非必要，盡量都在家裡防疫，若有外出需求，搭乘交通工具或到店家都須採「實聯制」，以協助疫情調查及搜集足跡，避免疫情擴散。公車車廂內及捷運車站出入口均已張貼「簡訊實聯制」QR-Code，民眾乘車時，使用手機相機功能或疾管家APP，掃描QR-Code後，按下連結，發送簡訊即完成實聯制，但刷桃園市民卡則不用再掃QR-Code。

劉慶豐局長再次呼籲，桃園市為三級警戒區於戶外強制戴口罩，未戴者依法送辦開罰，同時，搭捷運、公車、計程車及場站內皆強制戴口罩，不再採勸導，未戴者一律依「傳染病防治法」開罰新臺幣3,000元至1萬5,000元，最後提醒民眾可以多使用記名電子票證，可免刷QR-Code，大家一起落實防疫措施。

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