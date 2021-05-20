最快3秒搞定！6個必下載防疫、實名制APP懶人包　幫助想起過去足跡

▲簡訊實聯制掃描QRCode就完成 。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡玟君／綜合報導

本土疫情嚴峻，目前全台疫情警戒已升至第三級，中央流行疫情指揮中心更要求民眾搭乘大眾運輸、進入店家都需採實聯制，以下就整理出防疫期間，6個必下載的防疫、實聯制APP，除了可以快速記名，還可以幫助你記憶過去足跡。

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▲臺灣社交距離App。(圖／中央流行疫情指揮中心提供)

臺灣社交距離APP

首先一定要下載的就是「臺灣社交距離APP」，下載後開啟行動裝置的藍牙與APP通知功能，可隨時掌握自己與確診者的接觸情形，5月15日至5月31日還舉行抽獎活動，將抽出全聯500元禮券200名，確診者上傳足跡還能獲得5000元全聯禮券。

▲衛福部「疾管家」LINE官方帳號有串聯簡訊實聯制，未來進入店家掃描QRCode即可。（圖／記者李毓康攝）

▲行政院簡訊實聯制。（圖／行政院提供）

衛福部「疾管家」LINE官方帳號

第二個好用的就是追蹤衛福部「疾管家」LINE官方帳號，隨著本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心要求所有大眾交通工具與商業場所都需採實聯制，行政院數位政委唐鳳更推出全國通用的新系統「簡訊實聯制」，系統功能鑲嵌在衛福部「疾管家」LINE頻道的附加功能裡，只要5秒3步驟，民眾只要掃描店家或大眾交通運輸提供的QR Code，就不需要再填寫個人資料。

目前國光、統聯、首都等客運業者都跟進推動，北捷、計程車也跟進，個人店家也可申請，加入簡訊實聯制行列，讓疾管署掌握足跡更方便。

▲台北通。（圖／記者袁茵攝）

台北通

台北市政府推出台北通APP，讓大家可以輕鬆用手機配合實聯制登記。目前APP只在台北市適用，但會員不限台北市民，只要會在台北活動的民眾都可申請。下載台北通APP後並透過手機、信箱登入，民眾就可以獲得專屬QRcode，未來只要掃過機器就可以完成實聯制登記。

▲悠遊付可記名多張悠遊卡，同時可以查詢進出捷運站。（圖／悠遊卡公司提供）

悠遊付

為了方便疫調並確認足跡，即日起搭乘大眾交通運輸都需採實聯制，而「悠遊付」APP裡面「綁定悠遊卡」的功能，就是讓民眾可以設定成記名悠遊卡，最多可綁20張，且可以線上查詢進出的捷運站，同時能查詢到曾搭乘的公車、租借的YouBike，幫助疫調。

此外，一卡通與icash2.0也呼籲民眾上網登記記名，只要輸入卡號、驗證身分，就可以完成記名作業，呼籲民眾多方利用。

▲Google map APP你的時間軸功能可記錄足跡。（圖／記者蔡玟君攝）

Google Map

疫調時最常碰到的就是不記得自己的足跡，這時Google Map的「你的時間軸」功能就非常重要，使用前記得要開啟定位功能，透過「你的時間軸」框選的區域，就能幫助你想起曾去過哪些地方。

▲全家會員實聯制快速通關上線。（圖／業者提供）

全家便利商店APP

在簡訊實聯制推出之前，全家便利商店就已整合APP資源，導入實聯制功能，凡會員僅需2步驟、最快3秒就能快速進入門市，民眾首先須掃描海報上的QR Code，接著輸入同行人數，最快3秒就能完成，無需再填店名、店號、姓名及電話，至於非會員者則可掃描QR Code註冊登入使用，或同步在櫃台使用紙本留下資料。

另，目前7-11是在「Open Points」APP放上實聯登記表，仍須填寫門市名稱、姓名、聯絡電話及同行人數，再進行提交；而萊爾富則須使用手機掃描入口海報上QR Code才能進入門市，不過僅需留一次資料，凡下次再進入其餘門市並掃描QR Code時，即會自動帶入原填寫之姓名、手機資訊，只需選擇同行人數就可入店。