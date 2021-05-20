　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

最快3秒搞定！6個必下載防疫、實名制APP懶人包　幫助想起過去足跡

▲▼ 簡訊實聯制,掃描QRCode,疾管家,防疫措施,COVID-19,武漢肺炎,新冠肺炎 。（圖／記者李毓康攝）

▲簡訊實聯制掃描QRCode就完成 。（圖／記者李毓康攝）

記者蔡玟君／綜合報導

本土疫情嚴峻，目前全台疫情警戒已升至第三級，中央流行疫情指揮中心更要求民眾搭乘大眾運輸、進入店家都需採實聯制，以下就整理出防疫期間，6個必下載的防疫、實聯制APP，除了可以快速記名，還可以幫助你記憶過去足跡。

▲▼臺灣社交距離App。(圖／中央流行疫情指揮中心提供)

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲臺灣社交距離App。(圖／中央流行疫情指揮中心提供)

臺灣社交距離APP

首先一定要下載的就是「臺灣社交距離APP」，下載後開啟行動裝置的藍牙與APP通知功能，可隨時掌握自己與確診者的接觸情形，5月15日至5月31日還舉行抽獎活動，將抽出全聯500元禮券200名，確診者上傳足跡還能獲得5000元全聯禮券。

▲▼ 簡訊實聯制,掃描QRCode,疾管家,防疫措施,COVID-19,武漢肺炎,新冠肺炎 。（圖／記者李毓康攝）

▲衛福部「疾管家」LINE官方帳號有串聯簡訊實聯制，未來進入店家掃描QRCode即可。（圖／記者李毓康攝）

▲▼行政院簡訊實聯制。（圖／行政院提供）

▲行政院簡訊實聯制。（圖／行政院提供）

衛福部「疾管家」LINE官方帳號

第二個好用的就是追蹤衛福部「疾管家」LINE官方帳號，隨著本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心要求所有大眾交通工具與商業場所都需採實聯制，行政院數位政委唐鳳更推出全國通用的新系統「簡訊實聯制」，系統功能鑲嵌在衛福部「疾管家」LINE頻道的附加功能裡，只要5秒3步驟，民眾只要掃描店家或大眾交通運輸提供的QR Code，就不需要再填寫個人資料。

目前國光、統聯、首都等客運業者都跟進推動，北捷、計程車也跟進，個人店家也可申請，加入簡訊實聯制行列，讓疾管署掌握足跡更方便。

▲▼台北通使用方法。（圖／記者袁茵攝）

▲台北通。（圖／記者袁茵攝）

台北通

台北市政府推出台北通APP，讓大家可以輕鬆用手機配合實聯制登記。目前APP只在台北市適用，但會員不限台北市民，只要會在台北活動的民眾都可申請。下載台北通APP後並透過手機、信箱登入，民眾就可以獲得專屬QRcode，未來只要掃過機器就可以完成實聯制登記。

▲▼悠遊付。（圖／悠遊卡公司提供）

▲悠遊付可記名多張悠遊卡，同時可以查詢進出捷運站。（圖／悠遊卡公司提供）

悠遊付

為了方便疫調並確認足跡，即日起搭乘大眾交通運輸都需採實聯制，而「悠遊付」APP裡面「綁定悠遊卡」的功能，就是讓民眾可以設定成記名悠遊卡，最多可綁20張，且可以線上查詢進出的捷運站，同時能查詢到曾搭乘的公車、租借的YouBike，幫助疫調。

此外，一卡通與icash2.0也呼籲民眾上網登記記名，只要輸入卡號、驗證身分，就可以完成記名作業，呼籲民眾多方利用。

▲▼Google map APP你的時間軸。（圖／記者蔡玟君攝）

▲Google map APP你的時間軸功能可記錄足跡。（圖／記者蔡玟君攝）

Google Map

疫調時最常碰到的就是不記得自己的足跡，這時Google Map的「你的時間軸」功能就非常重要，使用前記得要開啟定位功能，透過「你的時間軸」框選的區域，就能幫助你想起曾去過哪些地方。

▲▼全家會員實聯制快速通關上線。（圖／業者提供）

▲全家會員實聯制快速通關上線。（圖／業者提供）

全家便利商店APP

在簡訊實聯制推出之前，全家便利商店就已整合APP資源，導入實聯制功能，凡會員僅需2步驟、最快3秒就能快速進入門市，民眾首先須掃描海報上的QR Code，接著輸入同行人數，最快3秒就能完成，無需再填店名、店號、姓名及電話，至於非會員者則可掃描QR Code註冊登入使用，或同步在櫃台使用紙本留下資料。

另，目前7-11是在「Open Points」APP放上實聯登記表，仍須填寫門市名稱、姓名、聯絡電話及同行人數，再進行提交；而萊爾富則須使用手機掃描入口海報上QR Code才能進入門市，不過僅需留一次資料，凡下次再進入其餘門市並掃描QR Code時，即會自動帶入原填寫之姓名、手機資訊，只需選擇同行人數就可入店。

ET快訊
快訊／彰化葡萄家族群聚感染　3757人快篩結果出爐
快訊／金管會宣布：股東會5/24-6/30全部停開
大賣場是病毒大染缸！重症科醫師揭：這「4個地方」最危險
快訊／國泰金仁愛大樓　再傳1人確診
1張圖揭「高雄燒烤店群聚」導火線！　4天內6人確診
快訊／新北宣布：即起量販店、超商、傳統市場攤販一律外帶
20歲朝陽女大生足跡公布　全校師生快篩
高雄疫情導火線是他！新店男搭高鐵南下　「串門子」聚餐害6人染

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

桃機關閉二航廈觀景台、實施分區辦公　呼籲無必要勿前往機場

饒慶鈴籲遊客取消台東行！疫情往南狂燒　村里長關懷返鄉者足跡

彰化葡萄家族風暴採檢結果曝！匡列3757人快篩　陽性率1.54%

宜蘭確診+8關係曝！工程伯下班「萬華阿公店聚餐」染疫…遊藝場再+1

案2122曾到屏東內埔菜市場　鄉長＋派出所長疾呼「勿試吃」

男爽曝「WFH不到4點做完」效率超高　苦主卻喊3點：比公司上班累

宜蘭增8確診態樣多　與遊藝場、萬華茶藝店、新北有關

老人群聚講不聽！　里長直接「封印涼亭」照曝光...網推爆：連任起來

不斷更新／全國「三級警戒」　各縣市防疫措施看這裡！

大賣場是病毒大染缸！重症科醫師揭：這「4個地方」最危險

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

金門男進超商不戴口罩、甩錢勸不聽 嗆店員「X你娘」...縣府怒開首張罰單

你們的口罩咧？年長騎士古意回應　狂點頭急戴上...網：阿公超可愛XD

不戴口罩「環保局拒收垃圾」！　陳其邁：若查到人與人連結就斷水斷電

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

孫子買嘸口罩！阿公乾脆自己開　金門首間口罩廠「佛心價賣鄉親」

桃機關閉二航廈觀景台、實施分區辦公　呼籲無必要勿前往機場

饒慶鈴籲遊客取消台東行！疫情往南狂燒　村里長關懷返鄉者足跡

彰化葡萄家族風暴採檢結果曝！匡列3757人快篩　陽性率1.54%

宜蘭確診+8關係曝！工程伯下班「萬華阿公店聚餐」染疫…遊藝場再+1

案2122曾到屏東內埔菜市場　鄉長＋派出所長疾呼「勿試吃」

男爽曝「WFH不到4點做完」效率超高　苦主卻喊3點：比公司上班累

宜蘭增8確診態樣多　與遊藝場、萬華茶藝店、新北有關

老人群聚講不聽！　里長直接「封印涼亭」照曝光...網推爆：連任起來

不斷更新／全國「三級警戒」　各縣市防疫措施看這裡！

大賣場是病毒大染缸！重症科醫師揭：這「4個地方」最危險

桃機關閉二航廈觀景台、實施分區辦公　呼籲無必要勿前往機場

不甩禁令！台中按摩店「走後門」　2男客剛從土耳其返台照樣趴走

饒慶鈴籲遊客取消台東行！疫情往南狂燒　村里長關懷返鄉者足跡

彰化葡萄家族風暴採檢結果曝！匡列3757人快篩　陽性率1.54%

吳念庭再開轟！　本季個人第4轟助西武2局1分領先

四棒給大王打！王柏融扛四棒又開轟　本季第3轟

楊祐寧「寵妻無極限」！準影帝耍寶下廚畫面全都錄

LCK發出抗議！第一種子DK賽程安排不公　官方給出這個解釋

趁疫對台「認知作戰」？　北京反控民進黨：轉移焦點

快訊／股東會5／24至6／30防疫「全部停開」　金管會：延至7-8月召開！

收銀員甜喊男顧客「達令、寶貝」　他怒瞪下秒性感M字腿：謝謝❤

生活熱門新聞

快訊／增286本土+1死「縣市分布曝光」！

獨／開除拒戴口罩員工　高雄霸氣老闆被讚爆

新北女抽菸　一脫口罩直接吃罰單

「疫情洪峰」關鍵日曝　確診未降代表圍堵失敗

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

朝陽確診女與20人夜唱！多人不適急送醫

「疫情警示簡訊」15:00發送！　4/20~5/19曾去高風險區注意

快訊／再添1死！今日本土新增286例

再93確診14日均破百會升級嗎　陳時中解答了

朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事

快訊／汐止國泰「急診醫師確診」！急診全面暫停

即／高雄確診男「遊北部4天」！太太也染疫

一早就爆267！神祕數字被證實　網驚呆了

學者曝：這80萬人恐成防疫破口

更多熱門

相關新聞

新北防疫旅館4成空、平均價格曝光

新北防疫旅館4成空、平均價格曝光

今（20日）新增286例本土確診，其中新北市達157人，以中和40例最多。針對外界聲浪表示新北市防疫旅館不夠，新北市長侯友宜今稍早於記者會中提到，新北防疫旅館都夠用，總共1288房，對此，新北市觀旅局也再次強調，目前防疫旅館有4成空房備用，且「有效安全管理」，平均一間收費落在2,800元左右。

靠新冠疫苗致富　9人躋身億萬富豪

靠新冠疫苗致富　9人躋身億萬富豪

陳其邁喊話中央：電子足跡快點給！

陳其邁喊話中央：電子足跡快點給！

記憶體模組廠宇瞻員工確診　接觸同仁帶薪自主隔離

記憶體模組廠宇瞻員工確診　接觸同仁帶薪自主隔離

快訊／醫護召集令「1121人報名」受訓一星期上陣

快訊／醫護召集令「1121人報名」受訓一星期上陣

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫實聯制新冠疫情社區傳染

讀者迴響

熱門新聞

口罩戴整天不舒服！陳珮騏1招化解

快訊／增286本土+1死「縣市分布曝光」！

獨／開除拒戴口罩員工　高雄霸氣老闆被讚爆

新北女抽菸　一脫口罩直接吃罰單

「疫情洪峰」關鍵日曝　確診未降代表圍堵失敗

傳播妹成恐怖破口！地點驚見「全是疫情重災區」

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

朝陽確診女與20人夜唱！多人不適急送醫

「疫情警示簡訊」15:00發送！　4/20~5/19曾去高風險區注意

快訊／再添1死！今日本土新增286例

再93確診14日均破百會升級嗎　陳時中解答了

萬華男陳屍租屋處！　非確診隔離對象死因待查

用電恐再創新高！台電改停電規則：A到F組輪流實施

驚！茶花女又逃彰化賣春輕度發燒　直送快篩

朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事

更多

最夯影音

更多
茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此
深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面