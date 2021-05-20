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桃機實施分區辦公關閉觀景台　呼籲減少前往機場

桃機實施分區辦公關閉觀景台　呼籲減少前往機場（圖／桃園機場提供）

▲機場服務台人員協助出境旅客使用手機簡訊實聯登記進入航廈。

圖、文／桃園機場提供

配合中央流行疫情指揮中心宣布升疫情警戒至第三級，桃園國際機場所有入口今（20）日上午開始執行簡訊實聯制登記，落實足跡管理，敬請旅客、民眾配合防疫，也呼籲民眾若無必要行程請勿前往機場，阻絕疫情擴散，維持機場正常運作。

桃園機場公司表示，日前因應雙北及桃園市提升疫情警戒，已啟動員工分區辦公機制、關閉第二航廈戶外觀景台、縮減非必要營業空間及執行餐飲服務實聯登記。因應全國疫情警戒提升，實施以下措施加強國門防疫：

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一、實施分區辦公、航廈入口實聯制登錄：
（一）機場公司已實施行政部門員工分區分流辦公、暫停5人以上會議、員工每日至少兩次體溫量測及酒精消毒，會議洽公需填寫健康聲明單及體溫量測，確保各項業務持續推動與機場運作。

（二）進入航廈以手機掃描QR Code發送簡訊實聯登記，並完成體溫量測及手部消毒後進入航廈。

（三）持續廣播提醒旅客及航廈人員佩戴口罩、落實體溫量測及手部清潔消毒及保持社交距離等防疫措施。

桃機實施分區辦公關閉觀景台　呼籲減少前往機場（圖／桃園機場提供）

▲桃園機場工作人員進入航廈前，均須先使用手機簡訊實聯登記後，才能進入航廈。

桃機實施分區辦公關閉觀景台　呼籲減少前往機場（圖／桃園機場提供）

▲桃園機場觀景台因應疫情提升已封閉暫不對外開放。

桃機實施分區辦公關閉觀景台　呼籲減少前往機場（圖／桃園機場提供）

▲航廈餐飲以外帶為主並縮減商業服務空間。

二、 縮減航廈非必要營業空間、餐飲外帶落實防疫：
（一）關閉第二航廈南北擴建區戶外觀景台、機場入口已減少至22處，縮減旅客候機室至23個，提供到離航班旅客服務。

（二）商業服務設施以提供旅客必要服務為優先，管制區外餐飲設施縮減至30%、商店降至50%；管制區內商店則降至40%，暫停二航廈3樓特賣會活動，兼顧旅客服務與防疫管理。

（三）餐廳以提供外帶為主，並全面實施實聯制；需於美食街用餐的旅客，用餐區已增設隔板，並加大座位間隔。

（四）暫停受理機場導覽參訪及非必要拍攝活動申請。

機場公司表示，桃園機場以最高標準防疫，出境區域每日清潔消毒7次、入境區域每2小時一次、每一航班旅客入境後立即清消，呼籲民眾於疫情期間，若無必要行程請勿前往機場，全民共同合作防堵疫情。

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