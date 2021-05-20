北捷實聯制開跑　籲旅客盡快辦理票卡記名

▲因應三級警戒，北捷推動簡訊實聯制，也籲請民眾電子票卡盡速辦理記名。（圖／ETtoday資料照）



記者蔡文鈴／台北報導

配合防疫政策，台北捷運配合中央啟動簡訊實聯制，並再次呼籲大家儘速至各電子票證公司網站辦理記名，保護自己及他人安全。另外，若1280公共運輸定期票因疫情期間未使用，可按比例退費，需要退費的旅客，可至捷運詢問處辦理，或日後再行前往，請旅客安心。

北捷表示，中山地下街及東區地下街近日已請環保局及陸軍第六軍團33化學兵群完成捷運車站店舖、中山及東區地下街擴大清消作業。同時，針對旅客常接觸點位如廁所、電梯按鈕、電扶梯扶手、充電桌及公用電話等，消毒頻率由每4小時消毒1次縮短為2小時消毒1次、夜間全面消毒由每週1次調整為每週2次，以防堵疫情擴散。

為加強防疫，即日起中山地下街及東區地下街部分店鋪自主停業，其他店鋪則縮短營業時間至20時；台北車站與台鐵連通區販賣店部分店鋪自主停業，其餘縮短營業時間至20至21時。同時封閉部分地下街出入口，出入口開放時間彈性調整為每日7時至23時，並請旅客配合全程佩戴口罩。

有關1280公共運輸定期票，考量民眾防疫需求而未使用，則採按比例退費方式辦理，旅客可至各捷運站退費；如近期不克前往辦理的旅客，可於日後再行辦理，請大家放心。

此外，北捷呼籲民眾，電子票證請速上各票證網站辦理記名，保護自己及他人安全，至於實聯制部分，將全力配合中央及市府防疫規定滾動式管理；同時因應彈性上班，請多利用非尖峰時段及旅客較少的頭尾車廂搭乘，以分散人潮，站務人員將持續加強宣導月臺及大廳旅客分散候車避免集中。