商港實聯制！進出港區都要「掃碼」　5場所都可掃QRCode

▲進出商港區人員都需進行實聯制。（圖／港務公司）

記者李宜秦／台北報導

行政院開發簡訊實聯制，台鐵、高鐵、客運、公車、捷運等大眾運輸已逐步上線，港務公司表示，全台各商港區也將執行港區進出人員實聯制，掌握港區人流以利日後追蹤。

港務公司表示，為確保港區人、車通行均能留下電子紀錄，自於109年即啟動人工車道管制精進計畫，於人工車道增設感應設備，以達到指揮中心實名制目標。

[廣告]請繼續往下閱讀...

另將配合行政院防疫實聯制簡訊登錄管理，由該系統下載之QR code，張貼區域以港區門哨、辦公場所、裝卸場棧之辦公處所、在建工程工地、旅運場站等人群聚集之場所為原則，使進出港區之人員皆可留下紀錄，以利日後追查。

▲港務公司即日起執行實聯制管理。（圖／港務公司）

港務公司指出，為加速港區業者進出港口程序，預計於今年7月以前，啟動港區RFID通行證免費換發方案，鼓勵進出港區之業者申請RFID通行證，即可同時達到實名制及快速通關免排隊掃碼登記。

而高鐵12站、台鐵4特等車站包括台北、高雄、台中、花蓮等站，已於昨日完成實聯制佈設，其餘235個車站也於今日完成。而台北、南港、板橋、市府等客運站也會於今日完成。公路客運、捷運、市區公車預定在5月23日前建置好，計程車在5月26日前完成。

民眾若搭乘台鐵、高鐵，只需在車站入口掃描QRCODE、收取簡訊，就可填寫相關資料，若搭乘公車或計程車，且非用電子票證付費者，則可在上車後掃碼登記。