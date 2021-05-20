大台南公共運輸防疫升級 簡訊實聯制陸續上線！

▲台南市政府配合防疫政策，除升級公共運輸防疫措施外，同步推動公共運輸簡訊實聯制，請市民朋友搭乘公車、計程車及進入轉運場站時務必配合辦理。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

中央疫情指揮中心已宣布「全國進入第3級防疫警戒」，台南市政府配合防疫政策，除升級公共運輸防疫措施外，同步推動公共運輸簡訊實聯制，請市民朋友搭乘公車、計程車及進入轉運場站時務必配合辦理同心抗疫，另因應停課調整班次，民眾可下載大台南公車APP查詢。



市長黃偉哲相當重視公共運輸防疫措施，已經做好交通節點清消的萬全準備，在目前的警戒等級下，雖呼籲市民減少不必要的移動，但如有必要搭車時，一定要做好萬全的防護，幫助自己也保護家人。

交通局長王銘德指出，配合行政院公布的「簡訊實聯制」，將會在各轉運站、公車、小黃公車、計程車陸續上線，逐站、逐車全面實施，民眾搭車時可透過「5秒、3步驟」的簡訊實聯制，掃描QR Code或以簡訊傳送即可完成，不需填寫個人資料，也不會影響上下車時間，亦可選擇使用記名電子票證（如市民卡、信用卡聯名卡、數位學生證）等搭乘。

交通局長王銘德強調，現行防疫措施均已依3級警戒程度辦理，台南市公車（含小黃公車）、計程車及轉運場站，嚴格執行車內及站內全程配戴口罩、禁止飲食措施，公共運輸場站由環保局定期實施戶外50公尺公共環境消毒作業，場站、車輛不但每日消毒，也要求每4~6小時針對扶手、拉環、座椅等重點區域加強。

公共運輸處處長吳俁之指出，大台南公車觀光性質路線即日起均已暫停營運；因應各級學校停課，一般路線至5月28日前原則依假日班表（部分特殊路線除外）行駛，請民眾搭車前先至官網或APP確認班表；也呼籲民眾合作落實防疫措施，阻斷傳染鏈，共同攜手守護社區家園。

●轉運站、公車、小黃公車、計程車「簡訊實聯制」使用方式方法一：掃描車內QR Code，民眾按下連結，傳送簡訊給1922。方法二：使用疾管家官方LINE帳號，開啟掃描功能，掃描車內QR Code，按下連結並發送簡訊。方法三：供沒有照相功能的手機使用，民眾只要打開簡訊功能，在收件人輸入1922，訊息欄位輸入車內代碼再發送簡訊。

彈開式方形蚊帳

