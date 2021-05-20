亂傳「冠清一號」專治新冠！宣稱：9天內康復…南部男遭移送法辦

▲▼亂傳疫情假消息，南部蘇姓男子等人遭移送法辦。（圖／記者劉昌松翻攝，下同）

記者劉昌松／台北報導

COVID-19疫情嚴峻之際， LINE、Dcard等網路社群仍流竄大量不實訊息，甚至出現假抗疫中藥處方「冠清一號」、北部某科技大學宿舍學生遭隔離出現症狀等假訊息，恐有誤導民眾、引發社會恐慌之虞，調查局為遏止不實訊息影響公共秩序及干擾防疫作業，已迅速溯源偵辦，詳情如下：

LINE謠傳「台北三軍總醫院用藥：台灣冠清一號，專治任何新冠病毒，與變異新冠都沒問題，平均連續服用9天後，就能三採陰，且不會產生肺部纖維化，只因礙於台灣醫療法規，中藥藥材需要驗證10年才能成為藥方，只好先搶賣歐美救人，並協助友邦史瓦濟蘭國王及眾王妃等在9天內康復，讓國王不敢想像台灣的醫療有如此的神藥…」。

內容還提到，以1000cc的水，煮到約300cc，然後飯後半小時服用各100cc…隔天換新藥。撰文者也公布藥方「******冠清一號*****五錢：魚腥草，板藍根，金瓜蔞。三錢：荊芥，厚朴，桑葉，黃芪，薄荷。二錢：灸甘草，防風。***若有持續性發燒(39.5度以上)，上方10藥材，再加入三錢：玉竹，附子。二錢：生石灰以上共13味藥，煮法飲法相同…」

經調查局溯源調查，確認是南部一名蘇姓男子所製作並由其加以散布，北部陳姓男子未經查證逕自轉傳，調查局高雄市調查處已於昨(19)日、台北市調查處於今(20)日分別約談蘇、陳2員到案。蘇姓男子表示訊息來源是YouTube影片，因誤信影片內容而繕製訊息並轉傳至LINE友人及相關群組。

由於藥材清單中「附子」是劇毒、「生石灰」具強烈腐蝕性，若民眾誤信恐嚴重危害健康，衛福部也於5月13日澄清此事，本案將依涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送法辦。

另外，針對Dcard謠傳北部某科技大學「2宿15樓有60幾位隔離者。已經有幾位出現症狀，等等中午會有救護車來學校送去篩檢。學校還想壓多久？學生都暴露在危險之中。而且學校說這週末有大消毒，但實際上根本沒有。」的不實訊息。

經調查局溯源調查，確認是中部一名鄧姓男子所散布，調查局臺中市調查處於今(20)日約談鄧員到案，證實其確有散布前揭不實訊息之情事，鄧男表示，訊息來源是聽宿舍其他學生轉述，因誤信而繕製訊息張貼至Dcard留言區，本案將依涉嫌違反「嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例」移送台中地方檢察署偵辦。