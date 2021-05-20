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不甩禁令！台中按摩店「走後門」　2男客剛從土耳其返台照樣趴走

▲▼台中再查獲假關門真按摩業者，現場驚見2名男客是自主健康管理者。（圖／民眾提供）

▲台中再查獲假關門真按摩業者，現場驚見2名男客是自主健康管理者。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

全台進入新冠疫情第三級警戒，台中市長盧秀燕15日已宣布23種行業及選物販賣機店業者暫停營業，避免群聚感染，但仍有不法業者假關門真營業，台中警二分局日前在中清路查獲一家按摩店，客人和按摩女得從後門進出，相當隱密，警方當場查獲5男4女，其中2名男客正值自主健康管理期間，仍然在外趴趴走，視防疫於無物，訊問後將李姓負責人等3人依違反傳染病防治法函送市政府裁罰。

▲▼台中再查獲假關門真按摩業者，現場驚見2名男客是自主健康管理者。（圖／民眾提供）

盧秀燕下午召開記者會表示，台中市目前查獲假關門真營業者有4件，3件是按摩護膚店，1件是夾娃娃機店，都依違反傳染病防治法，處以3千至1萬5千元不等罰鍰，嚴重者還可重罰30萬元，並加強管控。

▲▼台中再查獲假關門真按摩業者，現場驚見2名男客是自主健康管理者。（圖／民眾提供）

警二分局昨天下午4點多，查獲中清路上一間按摩業者違法營業，該業者為規避查緝，將店門關閉，改以後門供客人出入，惟警方早已在店外埋伏多時，業者見警方登門查訪後啞口無言只能認栽。

警方進入現場後赫然發現該場所有5男4女，正在包廂內按摩，並未有色情行為，不過其中2名胡姓及陳姓男客，剛從土耳其返國，還是「自主健康管理期間」，竟然視疫情為無物，也陷他人於不義，警方訊問後，將李姓負責人及2名男客依違反傳染病防治法函送市政府裁罰。

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