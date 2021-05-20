饒慶鈴籲遊客取消台東行！疫情往南狂燒　村里長關懷返鄉者足跡

▲▼ 因應新冠肺炎本土案例飆升，台東舉行跨鄉鎮市緊急應變視訊會議。（圖／記者楊漢聲翻攝，下同）

記者楊漢聲／台東報導

近期新冠肺炎本土案例飆升，中央已於19日宣布全國進入三級警戒，因應疫情詭譎多變，台東縣長饒慶鈴20日主持跨鄉鎮市防疫緊急應變視訊會議，由全縣16個鄉鎮市長說明目前防疫準備及因應對策，饒慶鈴縣長感謝地方共同配合防疫工作，希望全力防疫守住台東，並要求鄉親外出務必配戴口罩，務必做好自主管理，加強個人防疫措施，落實勤洗手戴口罩、保持社交距離，以維護個人及他人健康。

各鄉鎮市長表示，目前已透過垃圾車巡迴各村里部落、村里港播系統等、官網及臉書等多管道，進行防疫宣導，也配合各鄉鎮市衛生所、分駐所與派出所展開返鄉學子關懷工作，以及規劃分區辦公。其中綠島鄉長謝賢裕並建議是否讓地方自行採購快篩劑，針對鄉內與遊客近距離接觸的教練或業者進行篩檢，維護綠島觀光安全，饒慶鈴則表示，地方可自行購買，因法規規定採檢時需有醫護檢驗人員在場，確保檢驗有效。

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饒慶鈴指出，因應全國提升為三級警戒，要求鄉親外出務必配戴口罩，唯有做好個人的健康安全，才能讓大家都安全，也希望「愛台東，請延後來台東」。並於會議後受訪表態：呼籲「要來台東旅遊的取消行程，最好的防疫就是減少外出，減少群聚機會，這次的防疫沒有人是局外人」。同時宣布今天起全面啟動關懷機制。縣府啟動關懷機制，從今天起，啟動村里長系統，同時加入文健站、部落關懷據點的照服員，主動出擊，針對轄內從外地回來的鄉親、或者返鄉學子，進行關懷慰問同時建立足跡等相關資料。



醫療部分，縣內6大醫院已完成防疫醫療物資整備、且增設戶外採檢站，擴大開設專責病房(共整理出30床專責病房、17床負壓隔離病房)，提升確診個案收治量能，另外，全縣16個衛生所，即日起提供慢性病患者通訊看診服務，非急重症狀，暫緩至醫院看診，以舒緩醫院及醫護人員的診療壓力，將醫療資源留給最需要的民眾。

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