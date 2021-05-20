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桃機關閉二航廈觀景台、實施分區辦公　呼籲無必要勿前往機場

▲▼桃園機場工作人員進入航廈前均須先使用手機簡訊實聯登記後才能進入航廈。（圖／桃機提供）

▲桃園機場觀景台因應疫情提升已封閉暫不對外開放。（圖／桃機提供）

記者賴文萱／台北報導

配合中央流行疫情指揮中心宣布升疫情警戒至第三級，桃園國際機場所有入口今（20）日上午開始執行簡訊實聯制登記，落實足跡管理。另外，也啟動員工分區辦公、關閉第二航廈觀景台等，敬請旅客、民眾配合防疫，也呼籲民眾若無必要行程請勿前往機場，阻絕疫情擴散，維持機場正常運作。

桃機表示，日前因應雙北及桃園市提升疫情警戒，已啟動員工分區辦公機制、關閉第二航廈戶外觀景台、縮減非必要營業空間及執行餐飲服務實聯登記。因應全國疫情警戒提升，實施多項措施加強國門防疫。

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▲▼桃園機場工作人員進入航廈前均須先使用手機簡訊實聯登記後才能進入航廈。（圖／桃機提供）

▲機場服務台人員協助出境旅客使用手機簡訊實聯登記進入航廈。（圖／桃機提供）

目前桃機已實施行政部門員工分區分流辦公、暫停5人以上會議、員工每日至少兩次體溫量測及酒精消毒，會議洽公需填寫健康聲明單及體溫量測，確保各項業務持續推動與機場運作。

進入航廈以手機掃描QR Code發送簡訊實聯登記，並完成體溫量測及手部消毒後進入航廈。機場內也持續廣播提醒旅客及航廈人員佩戴口罩、落實體溫量測及手部清潔消毒及保持社交距離等防疫措施。

▲▼桃園機場工作人員進入航廈前均須先使用手機簡訊實聯登記後才能進入航廈。（圖／桃機提供）

▲桃園機場工作人員進入航廈前均須先使用手機簡訊實聯登記後才能進入航廈。（圖／桃機提供）

另外，桃機現在已關閉第二航廈南北擴建區戶外觀景台、機場入口減少至22處，縮減旅客候機室至23個，提供到離航班旅客服務。

商業服務設施以提供旅客必要服務為優先，管制區外餐飲設施縮減至30%、商店降至50%；管制區內商店則降至40%，暫停二航廈3樓特賣會活動，兼顧旅客服務與防疫管理。

▲▼桃園機場工作人員進入航廈前均須先使用手機簡訊實聯登記後才能進入航廈。（圖／桃機提供）

▲航廈餐飲以外帶為主並縮減商業服務空間。（圖／桃機提供）

餐廳以提供外帶為主，並全面實施實聯制；需於美食街用餐的旅客，用餐區已增設隔板，或加大座位間隔。機場也暫停受理機場導覽參訪及非必要拍攝活動申請。

桃機表示，桃園機場以最高標準防疫，出境區域每日清潔消毒7次、入境區域每2小時一次、每一航班旅客入境後立即清消，呼籲民眾於疫情期間，若無必要行程請勿前往機場，全民共同合作防堵疫情。

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