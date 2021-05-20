LIVE／北市增87例本土！北捷3員工確診　柯文哲親上火線回應

記者袁茵／台北報導

全台新冠肺炎疫情升溫，進入第三級防疫警戒，指揮中心20日公布，新增286例本土，其中新北市157例，以中和區40例最多，台北市87例，以萬華40例最多。台北市政府20日舉辦防疫記者會，由台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊親自出席，《ETtoday新聞雲》全程直播。

指揮中心20日表示，新增286例本土個案，155例男性，131例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日／採檢日介於5月1日至5月19日。

▲台北市長柯文哲、台北市副市長黃珊珊召開防疫記者會。（圖／台北市政府提供）

指揮中心提及，居住縣市以新北市157例最多，以中和區40例為多，其次為台北市87例，以萬華區40例為多，桃園市17例、宜蘭縣8例、彰化縣6例，基隆市5例、高雄市及台中市各2例、新竹市及雲林縣各1例。萬華活動史相關84例、茶藝館相關60例、某社團相關7例、某水果商相關4例、遊藝場相關2例。關聯不明63例、其他已知感染源38例、疫調中28例。

台北市政府20日下午3時30分召開防疫記者會，由柯文哲、黃珊珊親自出席，預計將針對退休醫護召集令、台北捷運公司與捷運局傳出有人確診、萬華長照機構「私立愛愛院」有長者確診、北市多間醫院傳出院內感染等問題做出回應。