快訊／侯友宜宣布：增設中和、新店、輔大社區篩檢站

記者羅婉庭／新北報導

中央流行疫情指揮中心20日公布新增286本土案例、9例境外移入。新北市因開設4處快篩站，單日就篩出157例，其中又以中和區最多，共有40例。隨後，新北市長侯友宜宣布，明天起增加中和、新店、輔大社區篩檢站。

新北市行政區疫情熱區初步統計，板橋35例，中和40例，新莊14例，新店21例。針對衛福部建議逛社篩檢站，侯友宜表示，篩檢站的設立要有意義，醫療能源不能浪費，對於中和地區近來確診不斷上升，明天開始增加中和、新店、新莊輔大篩檢站，共新增3處，目前總計24處篩檢站，也感謝第一線醫護同仁、醫師公會的幫忙，也有上百位醫護人員加入社區篩檢、疫苗施打的工作。

侯友宜指出，每天增加300位警力加入疫調，這幾天確診數目高，是因為不斷擴大篩檢能量，目前有8成的有萬華地區接觸史，有可能接觸的區域盡可能匡列，找出感染源，而6成是輕症或無症狀確診者，此外，根據最近統計，新北市篩診確診率大約2.9％。

指揮中心表示，今日新增之286例本土個案為155例男性，131例女性，年齡介於未滿5歲至90多歲，發病日／採檢日介於5月1日至5月19日。居住縣市以新北市157例最多（以中和區40例為多），其次為台北市87例（以萬華區40例為多），桃園市17例、宜蘭縣8例、彰化縣6例，基隆市5例、高雄市及台中市各2例、新竹市及雲林縣各1例。

指揮中心表示萬華活動史相關84例、茶藝館相關60例、某社團相關7例、某水果商相關4例、遊藝場相關2例。關聯不明63例、其他已知感染源38例、疫調中28例。