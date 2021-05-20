疫情再起假消息盛行　19日一天11起！最高罰300萬還要坐牢

記者張君豪／台北報導

刑事局指出，每逢新冠肺炎（COVID-19）疫情狀況變化，就會有不肖人士或境外敵對勢力散布疫情假訊息，企圖引起民眾恐慌，警政署刑事警察局與中央流行疫情指揮中心建立窗口，通令各地警察機關、衛生單位即時辨識假訊息。從今年5月迄今已偵處疫情假訊息46件，移送11件27人，其餘35件也在積極偵辦中；昨日所蒐報並確認散布疫情不實假訊息11件，已及時查獲8件8人並移送2件2人，仍有3件在偵辦中。

▲刑事局偵查科針對近來盛行的疫情假訊息進行查處說明。（圖／記者張君豪翻攝）

▲刑事局偵查科針對近來盛行的疫情假訊息進行查處說明。（圖／記者張君豪翻攝）

刑事局指出目前台灣疫情日趨嚴峻，警察機關確認假訊息後，會協助澄清說明，第一時間提供民眾正確訊息，目前疫情升級為三級警戒，對於疫情相關之防治措施及最新狀況，應以中央流行疫情指揮中心所公布之訊息為準。

警政署呼籲全民團結一致，共同抵抗肺炎疫情，切勿杜撰不實訊息，警方呼籲民眾接獲來源不明疫情資訊，應先查證內容是否屬實；即使出於善意提醒，也可能涉及散播假訊息行為，民眾千萬要小心謹慎以免觸法，違者將依嚴重特殊傳染性肺炎防治及紓困振興特別條例，可處三年以下有期徒刑、拘役或科或併科新臺幣三百萬元以下罰金。

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