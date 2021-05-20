快訊／男女染疫比例出爐　本土疫情最新數字曝光！

▲台北市萬華區阿公店、茶館大消毒。（圖／記者屠惠剛攝）

記者徐政璿／台北報導

行政院20日召開院會，根據衛福部提供的最新統計，自5月11日確診2例本土個案一週，共已達1386例本土病例，上週全國通報陽性率達2.2%，病例數迅速成長，在年齡統計上，以40歲以上（81%）為多；在性別統計上，女性染疫比例則為56%。

報告指出，本土感染達1386例，且自5月11日爆出確診的2例本土個案，羅東遊藝場員工（案1202）、蘆洲獅子王（案1203），日後的病例數也迅速成長，疫情快速擴散至13縣市。在院內感染部分總共有3起，相關個案計16例，其中4名為醫護人員。

▲這波疫情大爆發，衛福部證實「人與人連結」是病毒擴散原因之一。（圖／記者屠惠剛攝）

至於在本土病例中，萬華區活動史相關354例，為目前最高的群聚案例，衛福部長陳時中日前證實，萬華染疫者和蘆洲獅子會群聚案間有「人跟人的連結」，被視為是疫情擴散原因之一。

在其他群聚統計方面，台北茶藝館相關群聚6例，某社團相關群聚9例，宜蘭某遊藝場群聚19例，南部進香團8例，醫院群聚11例，調查中284例，其他群聚7例。

▼台灣新冠疫情趨勢。（圖／行政院提供，點圖可放大）