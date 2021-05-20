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快訊／朝陽確診女「與20人同框夜唱8hrs」！同學多人不適急送醫

▲▼朝陽科大。（圖／記者白珈陽攝）

▲朝陽科大傳出女大生確診。（圖／記者白珈陽攝）

記者游瓊華、莊智勝／台中報導

台中19歲的朝陽科大女大生（案2514）18日採檢確診，市府經疫調後，發現該名女大生足跡相當廣泛，不但曾去過東協廣場、霧峰夜市、中友百貨等地，13日晚間11時許還與20名同學前往美樂地KTV夜唱8小時，期間都未戴口罩；據悉，當天夜唱的同學現已有多人陸續出現身體不適，昨夜已有人緊急叫救護車送醫，究竟採檢結果為何、是否遭到感染，仍還有待市府公開說明。今環保局再度前往學校及霧峰周邊區域進行消毒；朝陽科大校方也憂心情況不妙，今公告禁止校外人士進入。

台中市衛生局調查，該名女大生住在學校宿舍，17日晚間因出現喉嚨痛症狀，前往醫院進行採檢，並於18日確診，緊急送醫隔離治療；事後進行疫調發現，女大生曾去過霧峰夜市、第三市場、東協廣場、中友百貨等地，13日深夜11時更與同校不同科系的20名好友前往美樂地KTV夜唱長達8小時，期間皆未戴口罩。

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在女大生確診後，校方第一時間緊急將7名室友與密切接觸人員送至防疫旅館隔離，同時住在同樓層的68名學生也全送快篩並自主健康管理；昨整棟宿舍200多名住宿生已經清空，緊急進行消毒作業。而當天與確診女大生同框夜唱的20名同學，其中也有11人是住宿生，自昨夜起已陸續有多人傳出身體不適，緊急叫來救護車送醫採檢，但結果如何、是否染疫仍還有待市府公布。

中市府為避免疫情進一步擴散，今中午11時緊急派出環保局人員於朝陽科大集結，針對校內、及霧峰周邊公共環境進行擴大消毒；同時朝陽科大今午也宣布加強門禁管制，禁止校外人士進出。

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▼台中市府公布朝陽確診女大生足跡。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼台中朝陽科大確診女大生足跡。（圖／記者游瓊華翻攝）

▲▼台中朝陽科大確診女大生足跡。（圖／記者游瓊華翻攝）

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