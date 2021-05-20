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彰化確診新足跡曝！知名肉圓、高麗菜飯入列　華成市場婆媽減8成　

▲彰化最新確診者足跡。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲彰化最新確診者足跡。（圖／彰化縣衛生局提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣衛生局19日公布縣內確診累計49案，20日上午再公布新的確診足跡，包括彰化知名肉圓、北斗阿美香菇高麗菜飯、人氣超高的傳統華成市場都入列，上午華成市場的婆媽族已經明顯減少8成以上，使得許多家攤商乾脆關門，生意一落千丈。

▲彰化最新確診者足跡。（圖／彰化縣衛生局提供）

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▲熟食攤前才看有人採買。（圖／記者唐詠絮攝，以下同）

衛生局昨天公布的確診個案彰化葡萄家族盤商傳染鏈，昨天增加3例1家3口吃燒烤染疫，彰化縣衛生局緊急匡列2000多名接觸者進行採檢，截至昨天採檢量已經超過5成，上午公布新足跡，包括埔心德記麻辣火鍋、全聯福利中心二林店、員林茗人茶行、員林華成市場、員林永和豆漿、員林神王火鍋店、溪湖全國生鮮超市。

▲彰化最新確診者足跡。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲華成傳統市場民眾減少很多。（圖／記者唐詠絮攝）

上午《ETtoday新聞雲》記者到員林華成市場現場直擊，不論是上街採買的婆媽族還是攤商全部都戴上口罩，但攤商生意掉落8成，只剩下2家熟食店有看到稀少民眾聚集，其餘像是購買蔬菜還是水果的民眾則是稀稀落落。

預計衛生局下午還會根據採檢結果做出最新說明，縣府下午3點將首度採線上直播記者會做最新說明。

▲彰化最新確診者足跡。（圖／彰化縣衛生局提供）

▲熟食攤前才看有人採買。

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