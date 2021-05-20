18小時內湧928人報名！柯文哲發出醫護召集令　蔡壁如也登記了





▲立委蔡壁如 。（圖／記者李毓康攝）

記者袁茵／台北報導

全台新冠疫情升溫，台北市長柯文哲19日喊出退休醫護召集令，截至20日上午9時，一共有928人報名；而前台大醫院護理師、現任民眾黨立委蔡壁如也於20日坦言，已經上網登記了，正式上線後會利用六、日時間加入第一線。

柯文哲19日下午3時30分於台北市政府防疫記者會中表示，一個有效的公衛防疫措施靠的是國民合作，所以還是拜託大家減少出門活動、出外戴口罩、出外不要吃東西。目前確診者大約20%需要醫院，只有4%需要加護病房，但其餘仍有醫護需求，所以對北市退休及離職的醫護人員發出徵召令，需要這些醫護的協助讓防疫的能量更多一點。

而台北市政府也於下午公布退休、離職醫護報名網址，柯文哲透露，只要醫護人員來報名，就先徵用，等到訓練後才能上線。因此現在不知道需要多少護理人員，但請醫護人員先報名再訓練，當作後備軍人逐步送上前線。

根據台北市政府統計，截至20日上午9時，一共有928人報名。

而護理師出身的蔡壁如也於20日受訪時指出，自己已經上網登記了，未來經一週訓練後，會利用星期六、日時間加入第一線，就算立院將召開黨團協商討論是否停會、延會，她週間時間仍會先進行立院工作，利用假日支援第一線醫護人員。