糾眾吃飯開直播！杏仁哥道歉「訊息得知太慢」　最重罰30萬



▲杏仁哥違反禁令揪7人吃播。（圖／翻攝自YouTube／杏仁哥）

記者洪靖宜／高雄報導

疫情嚴峻！中央流行疫情指揮中心宣布至5月28日進入三級疫情警戒，沒想到，知名直播主｢杏仁哥」19日晚間開直播，與直播主高鈞鈞等7人一起吃飯，違反室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會和社交聚會。雖然杏仁哥已於臉書道歉，但高雄市衛生局表示，若查證屬實違法，將依法開罰。

知名韓粉直播主杏仁哥19日在YouTube上以「大咖來拜託」為題開直播，約有7人同桌吃飯，違反室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會和社交聚會。事後，杏仁哥於臉書表示，「當天發怖全國進入三級警戒，此訊息得知太慢，違反室內五人以上、室外10人以上之家庭聚會和社交聚會。此事件造成社會大眾不良示範，對此我們深感抱歉，我們會檢討改進」，致電給杏仁哥並未接電話。

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▲杏仁哥也於臉書道歉 。（圖／翻攝杏仁哥臉書）

高雄市衛生局表示，此影片疑似違反室內5人聚會，衛生局已經去查證影片時間及地點，若查證屬實違法，將依照《傳染病防治法》第37條處以6萬以上，30萬以下罰緩。

高雄市長陳其邁20日受訪也回應：「杏仁哥已經承認錯誤，這是錯誤示範，他也已經道歉，衛生局也告訴我說已經開罰，希望他們能在網路上多宣導民眾戴口罩，配合防疫政策。」

時間對我們來說完全沒用！

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