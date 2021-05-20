　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

糾眾吃飯開直播！杏仁哥道歉「訊息得知太慢」　最重罰30萬

▲▼杏仁哥違反禁令揪7人吃播。（圖／翻攝自YouTube／杏仁哥）
▲杏仁哥違反禁令揪7人吃播。（圖／翻攝自YouTube／杏仁哥）

記者洪靖宜／高雄報導

疫情嚴峻！中央流行疫情指揮中心宣布至5月28日進入三級疫情警戒，沒想到，知名直播主｢杏仁哥」19日晚間開直播，與直播主高鈞鈞等7人一起吃飯，違反室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會和社交聚會。雖然杏仁哥已於臉書道歉，但高雄市衛生局表示，若查證屬實違法，將依法開罰。

知名韓粉直播主杏仁哥19日在YouTube上以「大咖來拜託」為題開直播，約有7人同桌吃飯，違反室內5人以上、室外10人以上之家庭聚會和社交聚會。事後，杏仁哥於臉書表示，「當天發怖全國進入三級警戒，此訊息得知太慢，違反室內五人以上、室外10人以上之家庭聚會和社交聚會。此事件造成社會大眾不良示範，對此我們深感抱歉，我們會檢討改進」，致電給杏仁哥並未接電話。

▲杏仁哥於臉書道歉 。（圖／翻攝杏仁哥臉書）

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲杏仁哥也於臉書道歉 。（圖／翻攝杏仁哥臉書）

高雄市衛生局表示，此影片疑似違反室內5人聚會，衛生局已經去查證影片時間及地點，若查證屬實違法，將依照《傳染病防治法》第37條處以6萬以上，30萬以下罰緩。

高雄市長陳其邁20日受訪也回應：「杏仁哥已經承認錯誤，這是錯誤示範，他也已經道歉，衛生局也告訴我說已經開罰，希望他們能在網路上多宣導民眾戴口罩，配合防疫政策。」

時間對我們來說完全沒用！

【更多新聞】

沒戴口罩被罰上網討拍「攬下來就直接開」　網轟：勸導很久了

高雄公園男女牽手無罩合舞！里長勸母湯沒人理...可直接開罰了

ET快訊
口罩悶爆！陳珮騏「鳥嘴改裝法」台大醫也激推：1種人不適合
口罩悶爆！陳珮騏「鳥嘴改裝法」台大醫也激推：1種人不適合
下月也難恢復正常生活！學者曝這「80萬人」恐成防疫破口
快訊／金管會：網銀轉帳手續費全免　實體ATM轉帳手續費減2元
世界遺產「達爾文拱門」坍塌了！遊客目睹全嚇壞
台大醫院全院普篩　又有部分員工快篩陽性
快訊／最新統計！本土確診81%「40歲↑」　全國陽性率曝光
19保險員群聚開會！　遭勸反嗆：關你啥事、去報警啊
LINE貼圖故障「被迫1+1」　網曝4方法解決
快訊／基隆公布3確診足跡　搭台鐵時間曝！曾去成功市場、全聯

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

花蓮「零確診」破功？縣府澄清　籲民眾勿往返重災地區

「疫情在家能吃什麼？」　網推冰箱必備菜：一次弄好很方便

新垣結衣閃婚！他喝到2杯「怨念紅茶」...網嘆：老闆真的很難過

遠距教學不通！苗縣偏鄉小學無網可上　仍返校照常上課　

快訊／基隆「成功市場」休市　卡拉OK「假關門真營業」重罰

口罩戴久悶爆！女星「鳥嘴改裝法」台大醫也激推…笑：1種人不適合

今日疫情／台大證實1學生染疫！公部門淪陷　再爆審計部2司機確診

小心！女生「4大NG」行為恐逼走12星座男

防疫在家一直吃！好怕體重直線上升　居家運動五妙招報你知

全台郵局即起導入「簡訊實聯制」　金融機構率先推動首例！

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

金門男進超商不戴口罩、甩錢勸不聽 嗆店員「X你娘」...縣府怒開首張罰單

不戴口罩「環保局拒收垃圾」！　陳其邁：若查到人與人連結就斷水斷電

你們的口罩咧？年長騎士古意回應　狂點頭急戴上...網：阿公超可愛XD

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

遠距上班學生停課「恐爆返鄉潮」 醫護嘆：風險最高就是交通移動

花蓮「零確診」破功？縣府澄清　籲民眾勿往返重災地區

「疫情在家能吃什麼？」　網推冰箱必備菜：一次弄好很方便

新垣結衣閃婚！他喝到2杯「怨念紅茶」...網嘆：老闆真的很難過

遠距教學不通！苗縣偏鄉小學無網可上　仍返校照常上課　

快訊／基隆「成功市場」休市　卡拉OK「假關門真營業」重罰

口罩戴久悶爆！女星「鳥嘴改裝法」台大醫也激推…笑：1種人不適合

今日疫情／台大證實1學生染疫！公部門淪陷　再爆審計部2司機確診

小心！女生「4大NG」行為恐逼走12星座男

防疫在家一直吃！好怕體重直線上升　居家運動五妙招報你知

全台郵局即起導入「簡訊實聯制」　金融機構率先推動首例！

「人與人連結」病毒擴散　女性染疫比例略高於男性

花蓮「零確診」破功？縣府澄清　籲民眾勿往返重災地區

「疫情在家能吃什麼？」　網推冰箱必備菜：一次弄好很方便

老婆正在醫院生產！鬼父性侵虐殺6歲繼女　連自己母親也下手

「雷神」開刀後首場實戰　最快6月中歸隊

新垣結衣閃婚！他喝到2杯「怨念紅茶」...網嘆：老闆真的很難過

同居「男友徹底崩壞」　女友氣PO地獄生活照！網勸：絕對分手

美「擎天神5號」發射！　太空軍部署第五枚飛彈預警衛星

為水情紅燈備戰　竹市158處供水站、另設「竹科取水得來速」

遠距教學不通！苗縣偏鄉小學無網可上　仍返校照常上課　

女神色誘三度！最後直接抓姦在床 Crazy Man 瘋男

生活熱門新聞

新北女抽菸　一脫口罩直接吃罰單

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

獨／開除拒戴口罩員工　高雄霸氣老闆被讚爆

「疫情洪峰」關鍵日曝　確診未降代表圍堵失敗

朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事

再93確診14日均破百會升級嗎　陳時中解答了

快訊／汐止國泰「急診醫師確診」！急診全面暫停

9淨土曝光！今年1329例本土最新地圖　台南一夜變色

防劇烈天氣！　梅雨滯留鋒「南北徘徊4天」時間曝

醫：別再幻想兩周後回到正常生活

一早就爆267！神祕數字被證實　網驚呆了

酒店小姐確診「足跡遍及北桃園」　金沙發公告回應

即／鳳榮醫院女護理師染疫

1張圖學會「簡訊實聯制」　5秒3步驟防疫好方便

更多熱門

相關新聞

李銘忠留台一同抗疫：敬佩台人自律

李銘忠留台一同抗疫：敬佩台人自律

凱渥集團藝人們520這一天，齊心獻上為前線醫護與警消人員最深的謝意，連在新馬的藝人李銘順、范文芳、李銘忠、品冠、阿杜及張與辰等，都跨海共同打氣。特別李銘忠從去年七月來台拍戲，預計在今年四月底回馬來西亞，與分隔10個月的女友團聚，但因為亞洲的疫情日趨嚴重，李銘忠毅然決定留在台灣與大家一起抵抗這次疫情。

大台南公共運輸簡訊實聯制陸續上線！

大台南公共運輸簡訊實聯制陸續上線！

台南市40位高風險篩檢全部陰性　

台南市40位高風險篩檢全部陰性　

日本NHK：唐鳳「只花3天」做出簡訊實聯制！

日本NHK：唐鳳「只花3天」做出簡訊實聯制！

一張圖秒懂如何在家「自製消毒水

一張圖秒懂如何在家「自製消毒水

關鍵字：

新冠疫情台灣防疫疫情社區感染杏仁哥高雄

讀者迴響

熱門新聞

新北女抽菸　一脫口罩直接吃罰單

口罩戴整天不舒服！陳珮騏1招化解

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

獨／開除拒戴口罩員工　高雄霸氣老闆被讚爆

傳播妹成恐怖破口！地點驚見「全是疫情重災區」

「疫情洪峰」關鍵日曝　確診未降代表圍堵失敗

用電恐再創新高！台電改停電規則：A到F組輪流實施

朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事

再93確診14日均破百會升級嗎　陳時中解答了

快訊／汐止國泰「急診醫師確診」！急診全面暫停

升三級前台北已是空城　韓國人驚：太神奇

驚！茶花女又逃彰化賣春輕度發燒　直送快篩

萬華男陳屍租屋處！　非確診隔離對象死因待查

快訊／佟麗婭520宣布離婚！

育兒神器停課被掃貨！家長買不到氣炸

更多

最夯影音

更多
茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此
上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面