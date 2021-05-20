台南市40位高風險篩檢全部陰性　黃偉哲：請民眾配合簡訊實聯制落實防疫

▲台南市長黃偉哲上午親率經發局、交通局、財稅局、衛生局等局長召開記者會，說有防疫相關措施。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市政府20日上午名開防疫記者會，黃偉哲市長除說明線上教學首日情況良好外，台南市與確診案例有關40位高風險人士篩檢全部陰性，黃偉哲請市民朋友善用簡訊實聯制，除方便外亦可確保疫調通知。

台南市長黃偉哲20日上午10時30分許，親率經發局、交通局、財稅局、衛生局等局長召開記者會，黃偉哲表示，他早上有去永康勝利國小視察，基本上很多同學都已經在線上了，所以說線上不停學初步來講都沒有卡卡的，那也說在這段期間至少到5月28日，那在5月28日以前的線上不停學我們還會持續下去。而後再視疫情調整。此外，有關台南市相關防疫資訊都會在市網網站上的「防疫專區」方便民眾查詢。

黃偉哲說，有關全國推簡訊實聯制，感謝唐鳳委員的努力，讓我們有更方便的實聯制使用。經發局指出，對於全通通用的簡訊實聯制使用相當簡單，只要用手機照相功能掃QR CODE，再發簡訊即可，民眾也可以LINE的「疾管家」掃瞄功能掃QR CODE傳簡訊即可，簡訊費用不用錢，個資也不會被保留。對於不會用QR CODE的阿公阿嬤，也可打1922，輸入店家QR CODE底下的號碼發簡訊也可以。

黃偉哲說，實聯制在疫時很重要，像台北搭自強號來台南的確診案例，高風險主動來篩檢至目前只有4人，透過簡訊實聯制的使用，可以迅速掌握通知相關人士接受篩檢或隔離檢疫。

交通局則表示，目前為止小黃公車都設置實聯制的QR CODE，全市400多部公車因每部都要有屬於自己的QR CODE，所以還在建置中，很快全市公車都會有自己的QR CODE，設置在驗票機上供民眾掃瞄使用，民眾如使有記名票證就不用掃，使用無記名票證才要掃。目前歡光路線停駛，請民眾落實全程戴口罩、禁食等防疫措施，交通局也會落實掃運站、公車等交通設施消毒，少每小時消毒1次。

財稅局則指出，因疫情影響，許多業者被要求停止營業，相關娛樂稅、營業稅、房屋稅、地價稅等都會依比例自動折減，請民眾及業者放心。

黃偉哲說，目前生局設置的東門、新營篩檢站已在運作，針對高風險的人士進行篩檢，目前篩檢40人全部是陰性。有關AZ疫苗，台南市醫護人員已施打4000多劑，疾管署取放的新疫苗施打對象也以防疫有關醫護人員為優先，這部分市府會持續關注，會隨時向市民朋友報告。

彈開式方形蚊帳

