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社會 社會焦點 保障人權

沒戴口罩被罰上網討拍「攬下來就直接開」　網轟：勸導很久了

▲鳳山男未戴口罩遭罰 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲鳳山男未戴口罩遭罰 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

記者洪靖宜／高雄報導

疫情嚴峻！中央流行疫情指揮中心宣布至5月28日進入三級疫情警戒，高雄市針對外出未戴口罩者也將嚴格執法，出動警力898人次，截至19日22時，舉發未戴口罩計331件，就有網友於臉書PO出一張舉發通知書，指出警方沒勸導，攬下來就直接開，不過遭網友打臉，「不是沒勸導，而是已經勸導很久了。」

由於本土疫情嚴峻，中央流行疫情指揮中心宣布即起至5月28日進入三級疫情警戒，高雄市府19日也宣布「外出或於公共場域、室內空間未戴口罩者將立即開罰」，包括外出全程戴上口罩，即日起不戴即予開罰；倒垃圾未戴口罩，環保局可拒收垃圾。不戴口罩進入營業場所，商家應予以拒絕，勸導不聽，可撥打110由警方協助處理；餐廳內用務必實聯制且落實梅花座及隔板，未確實執行亦會對商家進行裁罰；公園內的群聚活動立即取消。

▲鳳山男未戴口罩遭罰 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

▲網友在臉書社團代轉案主發文，附圖為一張舉發通知書鳳山男未戴口罩被員警開單 。（圖／記者洪靖宜翻攝）

不過就有網友在臉書社團代轉案主發文附圖為一張舉發通知書，寫下：「不是我的，不要酸我，蓋一層紅單樓看國庫進帳多少，事主說沒勸導喔！攬下來就直接開喔，沒在跟你三炮兩炮」，經警方查證，為鳳山分局五甲派出所於19日20時許，於鳳山區三誠路見一男子未戴口罩，以「高雄市政府違反傳染病防制法案件舉發通知書」製單告發。不過討拍不成，底下網友紛紛留言：「從去年開始就一直宣導，衛福部廣告也一直告訴大家防疫須知，什麼叫沒勸導？」、「這罰單開的好！！」、「不是沒勸導，而是已經勸導很久了」。

高雄市府警察局於19日執行防疫稽查，截至22時，在商圈、運動場所等聚集地，舉發未戴口罩計331件；稽查休閒娛樂場所共計2629家，其中查察發現三民區莊敬路某間「老地方小吃部卡拉OK」違規營業且店內計有2人未戴口罩，立即蒐證舉發並通知工務局，於21時20分實施斷水斷電，總計使用警力898人次，此任務預計執行到28日為止。

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