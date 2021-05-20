直升機迎娶！「超風光婚禮」新娘超得意　他娶完吐真相：我借的

▲內蒙古一新郎坐直升機接新娘。（圖／翻攝自微博）

記者鄭思楠／綜合報導

婚禮對於每一個女生來說，都是最難忘又耀眼的時刻，每個女生都希望把婚禮辦得豪華又端莊，完成自己的「新娘子」夢！在內蒙古鄂爾多斯，5月17日一新郎用直升機迎娶新娘，高調的舉動引起眾人的圍觀，也讓新娘喜笑顏開。不過，事後新郎笑稱，直升機是借的，沒有花錢。

影片顯示，當天上午10點左右，一架直升機平穩降落在一個社區的空地上，頃刻間螺旋槳的聲音和風速，引來了全社區住戶的圍觀。

不久之後，新郎背著新娘從大樓裡走出來，這對新人十指相扣再走進直升機內。期間，新娘開心地不斷向地面圍觀民眾揮手。

鞭炮聲響起後，飛行員啟動直升機繞過社區樓頂，直接飛向了婚宴現場，整個過程豪橫又浪漫！不過，新郎事後笑稱，直升機是朋友免費借給他的，通常租機1小時需花費1萬多元（人民幣，下同）。他進一步解釋，接親距離不到2公里，此次飛行已向有關部門報備。

有網友狂酸，結婚太奢侈，「大操大辦成了獨特的浪漫，」、「所以這就是有錢的浪漫？」、「有錢人的快樂」、「價值觀扭曲，助長攀比風氣 」。不過，也有網友認為，「人家自己的錢想怎麼花怎麼花，何況這也不花錢，有什麼奢侈的」、「接新娘的歷史，從擡轎馬車自行車汽車到直升飛機再到宇宙飛船，隨著社會進步而進步」。