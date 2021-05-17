伴娘逼唸結婚誓詞！新郎「火大撕毀」：辦不到！嫁不嫁？

▲新娘和伴娘逼迫新郎必須把她們訂下的結婚誓言唸完。（圖／翻攝自大象視頻）



實習記者陳妙津／綜合報導



廣東一名新郎日前在迎娶儀式時，不耐新娘及伴娘要求他將準備好的結婚誓詞以大聲公唸完，討價還價無果後，竟直言「辦不到」，還當眾撕毀誓詞，讓原以為他在開玩笑的眾人看傻眼，坐在床邊的新娘更不知所措，一旁伴郎則尷尬打圓場，整段影片曝光後引起議論。



據中國《大象視頻》報導，新郎迎娶時本還依照現場歡樂氣氛在床邊單膝下跪，但看到誓詞內容後，只願意讀出部分，還討價還價要新娘「選兩句」，聽到新娘回覆「我想你讀完整段」後，臉色微變地低頭看了誓詞，接著搖頭答「我沒能力實現，我走了，拜拜！」，隨後佯裝起身離開，起身2秒後又跪下堅持只讀部分，此時眾人仍當玩笑，在旁嘻笑觀看。



▲新郎現場撕毀誓詞，讓新娘及一眾親友都傻眼，全部不知所措。（圖／翻攝自大象視頻）

新郎再次追問讓新娘一時不知如何回應，此時一名伴娘霸氣插嘴「沒得選，你全部讀完」，沒想到他聽完隨即直言拒絕，並當場火大撕毀誓詞，讓一旁新娘及親友都看傻眼，氣氛頓時尷尬地降至冰點，新郎更直接逼問新娘「沒得選？嫁不嫁？」，嚇得伴郎趕緊出聲打圓場，整段影片曝光後影引起議論。



網友紛紛表示，「這種斤斤計較的人可別嫁，想想都可怕」、「算了吧，各走各的陽關道吧」、「分開吧，脾性看著就不好」、「結婚當天就擺臉色了，以後只怕會更難堪」、「可見不是良人」。不過也有網友認為誓詞大多是親友團惡作劇，支持男方做法，「我看見伴娘這種生物都要反胃了」、「好多誓詞寫得都很尷尬、很難實現，都是閨蜜搞的」、「臨時拿出不平等的誓詞很low，我支持男方的舉動」。