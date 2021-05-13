妹妹婚禮撞上疫情升溫！親家堅持照辦「餐廳沒說不能」他傻爆眼

▲原PO妹的親家堅持不取消婚禮。（示意圖／PIXABAY）

網搜小組／鄺郁庭報導

台灣疫情升溫，進入社區感染階段，不少民眾趕緊取消出遊、聚餐，就怕害情況惡化。但就有網友在PTT的Gossiping板上求救，說妹妹周日（16）要結婚，賓客北中高都有。疫情升溫後，家人開了小型防疫會議，他們家都覺得不要辦比較好，「結果親家那邊一直堅持要辦，說餐廳沒說不能辦就照常辦」，讓他很傻眼。

這位網友發文問卦「親家堅持要硬辦婚禮要怎麼辦？」文中表示，妹妹的婚禮辦在周日，賓客包括台北、台中、高雄都有。但疫情突然升溫，經過家裡每幾個小時就開一次的小型防疫會議後，原PO堅持整個延期再擇日辦，也通知家裡這邊三桌親戚不要參加了，沒想到親家卻堅持要辦。

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原PO透露，親家認為「餐廳沒說不能辦就照常辦」，讓他相當傻眼，也抱怨道「我實在是不懂這個邏輯啦！妹婿也是一副媽寶樣，沒辦法自己獨立當機立斷做決定」，不禁求助「看到這種不顧疫情硬要幹下去的親家，我是要怎麼面對？還有機會說服嗎？還是只能希望政府趕快三級開設通通取消？真的不知道我妹眼光怎麼挑的耶！」

貼文一出，其他人紛紛留言，「讓他們自己去啊」、「我一律建議分手」、「檢舉啊！檢舉起來」、「辦，但是應該一堆人不會來，剛好梅花座」、「就那多少錢也在肖想，這種寒酸的親家最好不要結」、「反正怕的人自己就不會去了，也不用開這麼多桌」、「直接去問餐廳退費問題」、「快停啊！妹妹性命要緊 QQ！」