離島不染疫！台東交通客輪採梅花座　載運遊客人數低於100

▲台東離島交通船每船班銷售座位數都低於100，所有旅客採梅花座方式入座。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者王兆麟／台東報導

疫情延燒警戒標準不斷提升， 台東縣政府協調航運業者減少船班座位銷售量，並落實各項防疫措施，18日協同交通部航港局人員至富岡漁港進行無預警突擊檢查，以確保台東離島不染疫。



因應疫情再度升高，配合中央整體防疫策略，縣府交通及觀光發展處處長余明勳12日即邀集台東縣衛生局、交通部航港局東部航務中心、海巡署東部分署等相關單位，至富岡漁港巡視離島交通船防疫措施，以共同防範疫情傳播。





台東15日已宣布全面進入準三級警戒，交觀處18日上午再次協同交通部航港局東部航務中心人員，至富岡漁港進行無預警突擊檢查，查驗航運業者是否依防疫規定執行旅客登船各項防疫措施，經檢查結果，各業者均確實依規定執行旅客量測體溫、要求配戴口罩等作業，並於每趟船班抵港下客後，進行客艙全面消毒，以降低染疫風險。

▲▼台東縣府會同相關單位人員至富岡漁港無預警突擊檢查。



交觀處處長余明勳表示，交觀處已協調航運業者減少整體船班座位銷售量，加上整體進島遊客量也自動減少，離島船班自即日起每船班銷售座位數都已低於100位，除船上座位張貼告示，所有旅客採梅花座方式入座，加大間隔以保持旅客間之適當距離。





縣府同仁及相關單位也於碼頭邊加強宣導，請旅客進入船舶等交通運具前確實應配戴口罩、配合量測體溫、禁止船艙內飲食、配合船內梅花座入座、旅客應加強自身清潔消毒等，以防止病毒籍由船舶運輸進入離島，如旅客有發燒或身體不適之情事，應立即就醫，且避免搭乘大眾運輸。

檢查結果每船班銷售座位數都已低於100位，且所有旅客採梅花座方式入座，加大間隔保持旅客間適當距離。

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