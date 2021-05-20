　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

「別再幻想兩周後回到正常生活」　醫：2周內不要升到4級就萬幸

▲▼三級警戒後首個上班日 捷運台北車站人潮銳減 地下連通道空蕩蕩。（圖／記者屠惠剛攝）

▲許多上班族仍搭捷運上班。（圖／記者屠惠剛攝）

記者陳俊宏／綜合報導

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，不用再幻想兩周後回到正常生活，兩周內不要上升到第四級半封城就屬萬幸，他對疫情趨勢不樂觀，「這場和病毒的戰爭，真的還很漫長......」

謝宗學19日在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書說，18日和19日新增每日本土病例暫時沒有再創新高，但仍然是在高原期 （本土病例：5/17: 333、5/18: 240、5/19:267），比較令人擔憂的是確診病例有朝中南部蔓延的趨勢。

[廣告]請繼續往下閱讀...

謝宗學表示，看診時問 TOCC（旅遊史Travel、職業別Occupation、接觸史Contact、群聚史Cluster） ，發現有些病人是這幾天才從北部下來中部避難，如果這樣的趨勢持續，北部以外地區的確診病例，可能會逐漸增加。

▼台北周日街頭變空城。（圖／記者李毓康攝）

▲▼新冠肺炎疫情升溫,指揮中心呼籲雙北地區民眾減少不必要移動,台北市街頭人潮明顯減少,國父紀念館周邊幾乎看不到行人蹤跡,幾近空城 。（圖／記者李毓康攝）

謝宗學指出，現在每一急診班都是戰鬥，防水隔離衣、N95口罩、頭罩、頭盔、護目鏡、手套必須全部穿在身上，平均約6小時才能喝一次水和上廁所；無法以TOCC完全判定，只能靠檢驗確認，雖然杯水車薪，但秉持多抓出一個感染者就能多斬斷一條傳播鏈的信念，因此拼命採檢。

「說真的，我對疫情趨勢不樂觀。」謝宗學說，疫苗接種率提高需要時間，沒有半年以上無法明顯看到成效；目前人流移動和接觸仍然相對頻繁，希望全國疫情警戒上升至三級，可以再降低病毒在社區內的擴散速率；染病人數不斷上升，醫療排擠效應日趨明顯，不管直接或間接，醫療品質逐漸受到影響。

謝宗學強調，不用再幻想兩周後回到正常生活，兩周內不要上升到第四級半封城就屬萬幸，「希望自己不要染病，不要連累家人，不要讓同事更加勞累，這場和病毒的戰爭，真的還很漫長......」

▼謝宗學發文。（圖／翻攝「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書）

「別再幻想兩周後回到正常生活」　醫：2周內不要升到4級就萬幸。（圖／翻攝「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書）

ET快訊
簡訊實聯制很方便？　包正豪批：只是在裝忙！做表面重宣傳的防疫
LIVE／全國三級警戒　指揮中心上午最新說明
和平醫院傳次波感染？　院方：院區全面停診到5／28
新垣結衣結婚「日股真的跌了」！開盤下殺200點…都市傳說6度
外送員被當「類病毒」轟出社區！　他嘆：只想做回正常人

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

不斷更新／全國「三級警戒」　各縣市防疫措施看這裡！

快訊／台中今起10處快篩　童綜合預約破百、中國附醫現排隊人潮

LINE瘋傳「假冒疾管署」成立社群　陳宗彥：最重可處7年有期徒刑

網傳「政府不願買某公司3000萬劑疫苗」　指揮中心駁不實訊息

22縣市開會達共識！「盤點熱區設採檢站、整合跨縣市個案足跡」

LIVE／和平疑爆2次院內感染　院方緊急說明

疫情大敵當前！　各地民眾恐慌掃貨「WFH」成最潮關鍵字

一家3口「葡萄家族隔壁桌吃飯」確診　醫曝病毒厲害原因！4點自保

和平醫院驚傳「次波感染」？院方緊急宣布：全面停診到5／28

大學「個人申請」放榜！今早9點這個網站查分發結果

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

不戴口罩「環保局拒收垃圾」！　陳其邁：若查到人與人連結就斷水斷電

「請支援輸贏！」女客怒扯下口罩　全聯店員肉搏壓制：妳等警察來

遠距上班學生停課「恐爆返鄉潮」 醫護嘆：風險最高就是交通移動

茵聲認與劉書宏和平分手「個性不適合」　自爆「感情潔癖」：沒辦法跟演員在一起...

金門男進超商不戴口罩、甩錢勸不聽 嗆店員「X你娘」...縣府怒開首張罰單

不斷更新／全國「三級警戒」　各縣市防疫措施看這裡！

快訊／台中今起10處快篩　童綜合預約破百、中國附醫現排隊人潮

LINE瘋傳「假冒疾管署」成立社群　陳宗彥：最重可處7年有期徒刑

網傳「政府不願買某公司3000萬劑疫苗」　指揮中心駁不實訊息

22縣市開會達共識！「盤點熱區設採檢站、整合跨縣市個案足跡」

LIVE／和平疑爆2次院內感染　院方緊急說明

疫情大敵當前！　各地民眾恐慌掃貨「WFH」成最潮關鍵字

一家3口「葡萄家族隔壁桌吃飯」確診　醫曝病毒厲害原因！4點自保

和平醫院驚傳「次波感染」？院方緊急宣布：全面停診到5／28

大學「個人申請」放榜！今早9點這個網站查分發結果

萬華私立愛愛院住民發燒「快篩陽性」　急驗PCR「員工也送檢」

大陸原定凌晨發射天舟2號　因「技術原因」臨時喊卡

不斷更新／全國「三級警戒」　各縣市防疫措施看這裡！

快訊／台中今起10處快篩　童綜合預約破百、中國附醫現排隊人潮

LINE瘋傳「假冒疾管署」成立社群　陳宗彥：最重可處7年有期徒刑

生達製藥清晨大火原因曝光　受隔壁合成工廠延燒波及

日本欲引進「1.7劑莫德納、AZ疫苗」　專家小組開會審議中

被失控的疫情干擾！　謝金河：台股恐不易再創歷史高峰

網傳「政府不願買某公司3000萬劑疫苗」　指揮中心駁不實訊息

22縣市開會達共識！「盤點熱區設採檢站、整合跨縣市個案足跡」

前車安全帽上驚見巨大蟑螂亂竄 騎士陷苦惱：不知道好像比較好

生活熱門新聞

新北女抽菸　一脫口罩直接吃罰單

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事

防劇烈天氣！　梅雨滯留鋒「南北徘徊4天」時間曝

「疫情洪峰」關鍵日曝　確診未降代表圍堵失敗

9淨土曝光！今年1329例本土最新地圖　台南一夜變色

酒店小姐確診「足跡遍及北桃園」　金沙發公告回應

一早就爆267！神祕數字被證實　網驚呆了

快訊／杏仁哥揪女網紅直播「多人吃飯」　高雄市衛生局回應了

美女醫嗆「巨嬰心態只會早確診」！打疫苗照讓網朝聖

再93確診14日均破百會升級嗎　陳時中解答了

醫：別再幻想兩周後回到正常生活

他口罩當眼罩　竟是中正大學員工

1張圖學會「簡訊實聯制」　5秒3步驟防疫好方便

更多熱門

相關新聞

台股小跌10點！金融股、海運股續強　面板雙虎跌幅逾3%

台股小跌10點！金融股、海運股續強　面板雙虎跌幅逾3%

美國聯邦準備理事會（Fed）4月會議紀錄顯示，與會者同意美國經濟仍遠不及聯準會的目標，加上比特幣（Bitcoin）價格暴跌，美股今天收黑。台股今（20）日以16122點開出，小跌10點。

台東離島交通客輪採梅花座　載運人數低於100

台東離島交通客輪採梅花座　載運人數低於100

今日疫情／台北地院爆法官助理確診！

今日疫情／台北地院爆法官助理確診！

首場全國防議會議會後記者會

首場全國防議會議會後記者會

1張圖學會「簡訊實聯制」　5秒3步驟防疫好方便

1張圖學會「簡訊實聯制」　5秒3步驟防疫好方便

關鍵字：

新冠肺炎台灣防疫社區感染謝宗學

讀者迴響

熱門新聞

新北女抽菸　一脫口罩直接吃罰單

應到54實到萬人！遠端上經濟學竟「留言區暴動」

朝陽確診妹愧疚道歉　事發後急做1件事

升三級前台北已是空城　韓國人驚：太神奇

用電恐再創新高！台電改停電規則：A到F組輪流實施

傳播妹成恐怖破口！地點驚見「全是疫情重災區」

育兒神器停課被掃貨！家長買不到氣炸

防劇烈天氣！　梅雨滯留鋒「南北徘徊4天」時間曝

快訊／佟麗婭520宣布離婚！

「四級警戒」還可外出？　五大管制措施一次看

唐鳳「全國通用實聯制」紅到日本　日網好羨慕

「疫情洪峰」關鍵日曝　確診未降代表圍堵失敗

9淨土曝光！今年1329例本土最新地圖　台南一夜變色

快訊／台南生達製藥大火　「傳多次爆炸聲響」

「查理咬我」瘋傳14年！影片將被永久刪除

更多

最夯影音

更多
茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此

茵聲、劉書宏「哭著擁抱」揮別3年情！　「應該沒機會復合」溫暖祝福彼此
深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

深圳75樓大廈莫名搖晃民眾急逃竄 專家曝：疑為刮風而起的共振現象

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

上班遇到客人要求密碼不加英文　她無奈訴心聲：iPhone就是要...

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

在美台裔司機遭「持槍暴打洗劫」　槍口下保命急喊：我來自台灣！

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

插管需10醫護協助！每步都很小心　醫淚嘆若爆發「我一定沒能力救你」

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

各路專家即時開箱賞屋 掌握房市第一手消息！

專家實境開箱賞屋分析，帶你一探究竟北中南房市，不能錯過的最新資訊都在這！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面