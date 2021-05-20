「別再幻想兩周後回到正常生活」　醫：2周內不要升到4級就萬幸

▲許多上班族仍搭捷運上班。（圖／記者屠惠剛攝）



記者陳俊宏／綜合報導

中山醫學大學附設醫院兒童急診科主任謝宗學表示，不用再幻想兩周後回到正常生活，兩周內不要上升到第四級半封城就屬萬幸，他對疫情趨勢不樂觀，「這場和病毒的戰爭，真的還很漫長......」

謝宗學19日在「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書說，18日和19日新增每日本土病例暫時沒有再創新高，但仍然是在高原期 （本土病例：5/17: 333、5/18: 240、5/19:267），比較令人擔憂的是確診病例有朝中南部蔓延的趨勢。

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謝宗學表示，看診時問 TOCC（旅遊史Travel、職業別Occupation、接觸史Contact、群聚史Cluster） ，發現有些病人是這幾天才從北部下來中部避難，如果這樣的趨勢持續，北部以外地區的確診病例，可能會逐漸增加。

▼台北周日街頭變空城。（圖／記者李毓康攝）



謝宗學指出，現在每一急診班都是戰鬥，防水隔離衣、N95口罩、頭罩、頭盔、護目鏡、手套必須全部穿在身上，平均約6小時才能喝一次水和上廁所；無法以TOCC完全判定，只能靠檢驗確認，雖然杯水車薪，但秉持多抓出一個感染者就能多斬斷一條傳播鏈的信念，因此拼命採檢。

「說真的，我對疫情趨勢不樂觀。」謝宗學說，疫苗接種率提高需要時間，沒有半年以上無法明顯看到成效；目前人流移動和接觸仍然相對頻繁，希望全國疫情警戒上升至三級，可以再降低病毒在社區內的擴散速率；染病人數不斷上升，醫療排擠效應日趨明顯，不管直接或間接，醫療品質逐漸受到影響。

謝宗學強調，不用再幻想兩周後回到正常生活，兩周內不要上升到第四級半封城就屬萬幸，「希望自己不要染病，不要連累家人，不要讓同事更加勞累，這場和病毒的戰爭，真的還很漫長......」

▼謝宗學發文。（圖／翻攝「Dr. E 小兒急診室日誌」臉書）

