「四級警戒」還可外出？　五大管制措施一次看

▲中央疫情指揮中心「COVID-19疫情警戒標準及因應事項」。（圖／中央疫情指揮中心提供）



記者徐政璿／台北報導

國內新冠疫情嚴峻，指揮中心19日宣布全國進入三級警戒。事實上，中央各行政機關已開始實施分梯居家辦公，若升到四級警戒，非必要不得外出，家戶內亦保持社交距離或佩戴口罩。

依指揮中心規劃，標準程序若連續14天、平均每天新增100名本土案例，且一半以上感染源不明，才會進入第四階段封城規劃。

對於是否升至四級警戒，指揮中心指揮官陳時中在19日下午的記者會上表示，全國標準要一致，讓地方徹底執行，目前為止，沒有升四級警戒的條件跟背景，地方有不足之處，中央來協助，齊一腳步，一起執行。

陳時中強調，全國升級是希望腳步一致，台灣公衛手段完整，「不希望升到第四級，我也相信不會到那裡。」

四級警戒措施：

● 非必要不得外出（採購食物、醫療、必要之工作需求除外），外出須全程佩戴口罩、維持社交距離。

● 家戶內亦保持社交距離或佩戴口罩。

● 停止所有聚會活動。

● 除維生、秩序維持、必要性醫療及公務之外，全面停班及停課。

● 針對發生嚴重疫情的鄉鎮市區或縣市層級，實施區域封鎖，設定明確的封鎖線，管制人員出入，民留在家中不外出。