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南投縣長喊話外籍女陪侍：只要出面篩檢，就不強制遣返！

▲埔里警方加強臨檢，杜絕八大行業暗中營業並接收北部外籍女陪侍。（圖／民眾提供）

▲埔里警方加強臨檢，杜絕八大行業暗中營業並接收北部外籍女陪侍。（圖／民眾提供）

記者高堂堯／南投報導

疫情緊繃，中央流行疫情指揮中心今宣布全國三級警戒，南投縣長林明溱林明溱表示，外傳北部茶藝館和非法打工小姐往中南部逃竄「避疫」，希望相關人士能主動接受採檢，只要接受檢測，不必擔心被遣送回國，以免防疫出現嚴重破口。

中央宣布全國三級警戒後，南投縣府馬上召集各單位舉行「南投縣嚴重特殊傳染肺炎第15次應變會議」；外傳在台北市萬華區茶藝館的工作者、外籍打工小姐，跑到南投埔里等地「避疫」，林明溱相當關切，表示已請警政、衛生等單位查察，也請知情民眾勸說他們到醫院接受檢測。

▲北部茶館小姐恐逃竄中南部，南投縣長林明溱要求察查並協助檢測。（圖／南投縣政府提供）
▲北部茶館小姐恐逃竄中南部，南投縣長林明溱要求察查並協助檢測。（圖／南投縣政府提供）

林明溸特別點名越南等小吃店，最近如有收容北部外籍朋友，應特別小心並勸說友人接受檢測，避免被感染；林明溱向外籍且身份不明、疑似逃工者喊話，不要躲在暗處，只要願意出來受檢，絕不會被遣送出境，若發現感染也可立即送醫治療，如此可以避免疫情擴散並確保民眾健康。

林明溱也希望民宿和旅館業遇到自北部來的遊客或外籍人士，應注意其背景並測量體溫。

▲北部茶館小姐恐逃竄中南部，南投縣長林明溱要求察查並協助檢測。（圖／南投縣政府提供）

▲北部茶館小姐恐逃竄中南部，南投縣長林明溱要求察查並協助檢測。（圖／南投縣政府提供）

南投縣衛生局指出，一般民眾如有接觸史、活動史且有症狀者，可先到基層診所求助，若需篩檢再轉介至佑民醫院、埔里基督教醫院、竹山秀傳醫院、南投基督教醫院、台中榮民醫院埔里分院、部立南投醫院等6家快篩醫院進行篩檢；外籍人士要向南投縣衞生局預約（0492231624），再由衛生局協助到埔基、佑民、竹山秀傳、南投基督教醫院接受免費檢測。

縣府提醒民眾在防疫期間不要到處亂走動，即起外出務必戴上口罩，以免受罰；南投衛生局長黃昭郎強調，彰化歌唱團體成員染疫情況嚴重，小吃店附設卡啦ok等行業應避免群聚唱歌，家裏有唱歌設備民眾也切勿呼朋引伴到府歡唱。
 

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