12星座「在家上班」模樣大公開！天秤能躺就躺、金牛一直在吃

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國內疫情大爆發，不少公司啟動「在家上班」模式，也讓不少網友驚呼，視訊開會中的同事不是原本認識的同事，究竟在家上班跟在公司上班差異有多大？科技紫微網整理出十二星座「在家上班」模樣，快來看看自己是不是被說中了！

▲國內疫情大爆發，不少公司啟動「在家上班」模式，究竟在家上班跟在公司上班差異有多大？（示意圖／視覺中國）



牡羊座

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沒有人管的牡羊座就是怎麼舒服怎麼做，想站就站、想坐就坐、想躺就躺，而且他們還會自找樂趣，像是一邊工作一邊唱歌，「在家上班」對有些人來說很無聊很痛苦，但對牡羊座來說，是值得慶祝的一件事。

金牛座

以愛吃出名的金牛座，在家上班時，絕對是嘴巴停不下來，餅乾一包接著一包吃，他們可能會為了要煮好吃的給自己，更加集中注意力好讓自己提早收工，因此當結束在家上班時，可能會默默胖了5公斤。

雙子座

對雙子座來講，在家上班等會讓他們開啟「宅」的狀態，起床穿著睡衣就直接開工，不過專注力有限的他們，工作到一半就會想做其他事，像是跟寵物玩，翻冰箱有什麼好吃的，但也因為東摸西摸，很容易工作無法準時完成。

巨蟹座

顧家的巨蟹座在家上班時，無法完全開始上班模式，他們一定會兼顧家庭狀況，對他們來說結合工作與生活，也是不錯的一件事，但工作、家事來回切換，有時候會讓他們手忙腳亂。

獅子座

自由自在沒人管的獅子座，要做到自律實在是太難了，上班時間他們就是喜歡聊天、追劇、打遊戲，過了很悠哉的一天後才驚覺自己的工作進度落後了，只好在晚上時間補進度，以免被主管盯上。

處女座

本身有潔癖的處女座，在工作開始前一定會把家裡上上下下、裡裡外外消毒的很乾淨，他們才能安心的開始工作，投入工作後，他們就會埋頭處理手上的任務，甚至自願加班都是有可能的事。

天秤座

在外相當注重形象的天秤座，在家可是說有多邋遢就有多邋遢，最好是能躺著邊吃邊工作！有些人在家上班時最怕家人打擾，但這對愛交際的天秤座完全不是問題，他們可以邊陪家人看電視邊工作，效率一樣不輸人。

天蠍座

平時注重身材的天蠍座，在家上班時，他們會大大解放自己的好身材，男生會赤裸著上半身辦公，女生會穿的很辣很迷人，不過在視訊開會前一定要記得加件衣服，以免讓螢幕另一端的觀眾們猛流鼻血。

射手座

把吃喝玩樂放在第一位的射手座，在家上班時，會放著自己愛的音樂，喝著愛喝的飲料，因此他們在家上班的氣氛非常嗨，不過這愉悅的氣氛未必會加強他們的工作狀態，甚至有可能反而把正事忘得一乾二淨。

摩羯座

身為工作狂的摩羯座，即使在家工作，還是會完美複製工作模式，遵守上班時該有的原則，甚至會換上外出服，把自己調整成身處公司的心態，因為摩羯座認為，要維持工作效率，就不能只做表面。

水瓶座

喜歡做自己的水瓶座，在家上班時，不喜歡把上班時間的界線畫得太明顯，有靈感時，就算三更半夜他們也會馬上進入工作狀態，如果上班時效率不好，他們就會選擇先休息。

雙魚座

感性的雙魚座其實非常害怕寂寞，在家上班少了在公司時一起聊八卦、訂午餐的熱鬧感，會讓他們非常不習慣，因此他們會主動密同事聊天，維持同事間的好感情。