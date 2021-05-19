40萬劑疫苗自荷抵台　歐盟駐台代表：我們與友人同在

▲歐盟駐台代表在疫苗抵台後發文表示，「我們與友人同在」。（圖／記者沈繼昌翻攝）



中央社記者鍾佑貞台北19日電

台灣本土疫情升溫， 歐洲經貿辦事處代表高哲夫推文表示，40萬劑疫苗今天 從歐洲送達台灣，「時局艱困，我們與友人同在」。他也特別使用中文的「加油」為台灣打氣。

台灣透過COVAX平台購買的40萬劑牛津AZ疫苗今天 凌晨3時許自荷蘭阿姆斯特丹起飛，下午3時34分運抵桃 園國際機場，最快7天內可完成檢驗封緘並開打。

高哲夫（Filip Grzegorzewski）透過推特轉發路透社相關報導，並推文寫道，來自歐洲的40萬劑疫苗將於今天運抵台灣，「時局艱困，我們與我們的朋友同在 ，加油」！