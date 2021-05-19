新北累計594例！　侯友宜曝：「仍有6成空房率」防疫旅館絕對夠用





▲侯友宜主持防疫應變議會。（圖／新聞局提供）

記者羅婉庭／新北報導

近日國內本土案例數目急升，雙北最為嚴重，其中新北市連續3天確診人數破百，今日已經累計594例，醫護及衛生環保人員忙翻天之際，民進黨議員質疑新北防疫旅館數量為六都倒數。對此，市長侯友宜19日出面駁斥，目前新北空房率還有6成，未來持續擴增，量絕對夠用。

對於民進黨的質疑，侯友宜下午於防疫會議會後表示，防疫旅館的徵用牽扯到業者的意願，也希望民眾要體諒業者，而市府會做最有效率的管控滾動式檢討。他也強調，防疫旅館絕對以分艙分流為原則，絕無混居情況，且目前尚有6成空房，近日再增加621間，總間數將達1741間。

侯友宜說，除了防疫旅館持續擴充，市府已找到一處具備183房獨立房間的旅館，作為升級版的集中檢疫所，後天（21日）正式啟用；此外，他也強調，此處原本就作為防疫旅館，但對方不見得願意收治輕症或無症狀個案，因此觀旅局與業者溝通多時才達成協議，待設備備妥，醫療團隊即可以進駐，但對於醫療單位保密到家，僅呼籲「給他們多一點空間」。

觀旅局指出，有鑒於諾富特事件，新北市早自去年成立防疫旅館以來，在設置條件上，相對其他縣市更為嚴謹，包括專棟專用、不混居等規定，且新北獨創「前進櫃台」、以顏色分區塊確保動線獨立分明，並分艙分流。目前防疫旅館房數為1120間，觀旅局仍持續不斷與旅館業者溝通，再新增621房，5月底前將達到1741房。

新北市轄內一般旅館共13793間房間，防疫旅館房數1120間，佔8.12%。由於本市防疫旅館有效管理、充分運用，房間使用率大約6成左右，維持4成的空房備用，從來沒有房間數不足的問題。

近日因應未來可能產生大量居家隔離的需求，觀旅局於5月13日成立「防疫旅館量能專案小組」，夜以繼日與旅館業者溝通，取得同意，擴充防疫旅館房數，包含目前已上線以及至月底前陸續上線的房數，再新增621房。

觀旅局強調，新北市防疫旅館的設置條件相當嚴謹、防疫規格相對高標！旅館皆為專棟專用，合作期間整棟旅館只提供檢疫客、隔離客入住，禁止一般客進入，絕不混居，且皆需設有對外窗、獨立空調，不回吸。

至於何謂前進櫃台？觀旅局說明，檢疫客、隔離客搭乘防疫計程車抵達後，得先到「前進櫃檯」確認身份，脫去舊有防護配件，進行全身以及行李消毒，檢疫客經過的區域，也會立即全面消毒。