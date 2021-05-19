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民進黨酸「裝忙」　侯友宜深夜發文嘆：別打擊防疫人員士氣

▲侯友宜上午訪視集中檢疫中心。（圖／翻攝自侯友宜IG）

▲侯友宜訪視集中檢疫中心。（圖／翻攝自侯友宜IG）

記者羅婉庭／新北報導

近日國內本土案例數目急升，雙北最為嚴重，其中新北市連續3天確診人數破百，醫護及衛生環保人員忙翻天之際，民進黨議員卻嘲諷新北市防疫旅館數量為六都倒數，批新北市長侯友宜是「裝忙、落後部署」。對此，侯友宜19日晚間，在IG發文指出「別打擊防疫人員士氣」。

日前新北市議員何博文發文質疑，指出新北市人口最多防疫旅館家數、房間人口比例是六都最低，「算哪門子超前部署？」民進黨立委羅致政更質疑新北篩檢落後，是瞎忙還是裝忙等言論，皆遭到國民黨反擊，批評他們在防疫期間只顧政治鬥爭搶戰功，且在疫情出現破口時，將過錯甩鍋地方。

對於民進黨的質疑與聯合抨擊，侯友宜晚間於粉專發文指出，防疫旅館不是數量的問題，重點在妥善管理，新北量能很足夠！新北同時徵用旅館當成集中檢疫中心，收治無症狀、輕症患者，專業的醫療團隊會進駐，後送機制也沒問題，暫時不需擔心確診者會動搖到新北的醫療量能。

侯友宜也於文末表示，別打擊防疫人員的士氣，非常時期務必杜絕假訊息，也盼外界請勿以訛傳訛，現在敵人只有一個，就是新冠病毒。

侯友宜下午於防疫會議後說明，近日除了防疫旅館持續擴充，市府已找到一處具備183房獨立房間的旅館，作為升級版的集中檢疫所，後天（21日）正式啟用；此外，他也強調，此處原本就作為防疫旅館，但對方不見得願意收治輕症或無症狀個案，因此觀旅局與業者溝通多時才達成協議，待設備備妥，醫療團隊即可以進駐，但對於醫療單位保密到家，僅呼籲「給他們多一點空間」。

觀旅局指出，有鑒於諾富特事件，新北市早自去年成立防疫旅館以來，在設置條件上，相對其他縣市更為嚴謹，包括專棟專用、不混居等規定，且新北獨創「前進櫃台」、以顏色分區塊確保動線獨立分明，並分艙分流。目前防疫旅館房數為1120間，觀旅局仍持續不斷與旅館業者溝通，再新增621房，5月底前將達到1741房。

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