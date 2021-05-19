縮減非緊急住院病人　奇美醫學中心19日起實施3級防疫警戒措施

▲奇美醫學中心因應全國3級防疫警戒，19日起開始實施病人住院前新冠肺炎PCR檢測等多重措施，藉以警示並縮減非緊急住院病人。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

奇美醫學中心因應中央疫情指揮中心19日公告新冠肺炎全國3級防疫警戒，為保障病人、民眾及醫療照護工作人員安全，19日起開始實施病人住院前新冠肺炎PCR檢測等多重措施，藉以警示並縮減非緊急住院病人。

奇美醫學中心指出，目前住院病人已較上週三降載約10％，住院病人需持有3天內的ＰＣＲ核酸檢測陰性檢驗報告，急診收住院病人，會在急診完成PCR檢測。此外，門診、檢查和手術等，以勸導方式請非急迫性疾病之民眾，暫緩來院就診，逐步減少門診量。



長期使用慢性病藥物的民眾，可以不用進入醫院，只要提前利用醫院線上預約系統或來電，進行第2次和第3次慢性處方箋預約領藥，將可以在指定的日期於奇美醫學中心白宮餐廳前「預約慢箋領藥處」進行領藥。線上和APP預約的民眾須注意，當天不可預約慢箋領藥，需至少1天前才可預約；原有的慢性病連續處方箋領藥仍照常運作，目前「藥來速」領藥僅限預約第2、3次慢性病處方箋，請民眾多多利用「藥來速」服務，減少進出醫院可能的感染風險。奇美醫學中心遠距醫療也設置完成，可隨時啟用，將鼓勵慢性疾病視訊診療。



奇美醫學中心指出，18日已再增設第2個戶外篩檢站，急診檢傷地點外推，並於醫療區外設置流動廁所，有效阻絕疑似個案進入急診候診區，減少院內感染風險。詢問TOCC時並增加確認是否有北部旅遊史。奇美醫學中心專責病房共有11床，如疫情擴大需增設備援病房時，也都設置完成；專責病房之動線、人力均有專艙專用之規劃，並隨時完成嚴謹消毒程序。奇美醫學中心考慮防疫疑慮避免病人過度集中，採各棟醫療大樓門診分流、於各大樓入口增加人力查驗旅遊史和發燒篩檢的方式。具旅遊史和發燒或呼吸道症狀等民眾，將引導至「防疫站」進行後續防疫措施。正常就醫的民眾，醫院儘量提供減少重複查驗兼顧防疫篩檢的分流動線。

奇美醫學中心5月４日即已恢復刷卡、發燒篩檢進入院區。5月11日禁止探病、陪病限制１人，嚴格管制民眾出入限制，並加強環境清潔、消毒，急診室人員防護全面升級著防護衣。奇美醫學中心針對已住院病人，全面進行新冠肺炎PCR檢測，持續監測健康狀況，敬請住院病人及家屬安心。相關應變措施將遵循中央流行疫情指揮中心及疫情發展採滾動式修正。

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