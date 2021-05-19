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圖／頂34度高溫四處消毒　國軍化學兵臉頰上滿是「驕傲印記」

▲▼陸軍33化學兵群官兵於臺北市東區地下街執行消毒工作。（圖／國防部提供）

▲陸軍33化學兵群官兵於台北市東區地下街執行消毒工作。（圖／國防部提供）

記者林銘翰／台北報導

新冠肺炎疫情升溫，國防部19日持續派遣化學兵部隊，協助地方政府執行消毒工作，此次執行任務期間氣溫高達34度，官兵在酷熱的天氣下，完成交辦任務，不畏艱辛向疫區前進，結束任務後，更可以看見官兵臉上汗水以及口罩所造成的痕跡。

陸軍33化學兵群19日上午前往台北市醫院、捷運站及重要車站實施環境消毒，許多一早出門上班的民眾，看到化學兵進行消毒工作，也紛紛拿起手機紀錄他們以行動守護家園的身影。

▲▼官兵身穿悶熱的防護衣，仔細對捷運站內各個角落噴灑消毒液。（圖／國防部提供）

▲官兵身穿悶熱的防護衣，仔細對捷運站內各個角落噴灑消毒液。（圖／國防部提供）

陸軍33化學兵群共派遣145員官兵，分組前往台北市採檢站、捷運站及醫院外圍，以偵搜車、悍馬車、背負式消毒器、MDS-106輕型消毒器、氣霧式消毒器等機具，針對車站出入口、樓梯把手及洗手間等民眾易接觸的部分，進行重點式消毒，降低民眾感染風險。

偵二連連長李上尉表示，此次執行消毒工作，官兵弟兄姐妹身穿悶熱的防護衣，逐一對各公共場域噴灑消毒液，雖然很辛苦，但是沒有人有任何怨言。

李上尉也鼓勵官兵，現在正是國家需要國軍的時刻，身為化學兵能站在防疫第一線，為守護國人健康挺身而出，是值得驕傲的事，並提醒官兵在執行任務的同時，也要注意個人安全，在安全第一的前提下，順利完成防疫工作。

▲▼重消車於彰化地區街頭實施消毒作業。（圖／國防部提供）

▲重消車於彰化地區街頭實施消毒作業。（圖／國防部提供）

此外，陸軍36化學兵群19日上午也於彰化持續進行消毒作業，彰化縣長王惠美在副縣長洪榮章、十軍團政戰主任莊少將、彰化縣後備指揮部指揮官巫上校、溪湖鎮長黃瑞珠、彰化縣軍人服務站長劉訓誠、埔心社區理事長許增鏞等人的陪同下，前往現地致贈加菜金，除感謝備極辛苦的官兵，也期望地方與國軍一同杜絕疫情擴散，確保居家環境安全。 

王惠美表示，感謝國軍的支持，在疫情期間讓這些感染區域都能夠逐一完全消毒工作，更感謝國軍以「防疫視同作戰」之精神，刻不容緩派兵支援彰化縣執行重點清消任務，共同防疫，嚴防疫情擴散。

▲▼官兵不畏天氣炎熱，逐一完成消毒作業，脫掉防護服後，可看見大量汗水。（圖／國防部提供）

▲官兵不畏天氣炎熱，逐一完成消毒作業，脫掉防護服後，可看見大量汗水。（圖／國防部提供）

國防部晚間也以「臉頰上的印痕，是我們驕傲的印記！」為題在臉書發文，表示頂著烈日，背著重裝，穿梭在大街、小巷、醫院、車站，只為清消每一個風險足跡，在霧氣中持續前行，他們是化學兵，是中華民國國軍，是防疫第一線的英雄。

國防部也說，身穿悶熱的防護衣，逐一對各公共場域噴灑消毒液，雖然很辛苦，但是沒有人有任何怨言，身為化學兵能站在防疫第一線，為守護國人健康挺身而出，是值得驕傲的事，也盼官兵在執行任務的同時，注意個人安全，在安全第一的前提下，順利完成防疫工作。

▼結束任務後，可以看見官兵口罩所造成的痕跡。（圖／國防部提供）

▲▼結束任務後，可以看見官兵口罩所造成的痕跡。（圖／國防部提供）

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