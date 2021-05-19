彭博：自滿讓病毒瓦解台灣防線　需「很長一段時間」才可控制疫情

▲新北市立聯合醫院板橋院區急診室外設立快篩站 。（圖／記者李毓康攝）



記者張方瑀／綜合報導

台灣新冠肺炎確診數暴增至2533例，讓全球防疫模範生的美名一夕破功。《彭博》19日撰文提到，目前台灣防疫最大的問題就是「疫苗接種率」和「篩檢率」過低，可能還要等很長一段時間才能控制疫情。

《彭博》19日以「自滿讓新冠病毒瓦解台灣唯一防線」（Complacency Let Covid Erode Taiwan’s Only Line of Defense）為題，點出台灣在這波本土病例爆發疫情中最大的問題。首先是篩檢率過低，報導提到，中央流行疫情指揮中心多次強調，普篩可能會增加偽陽性的數量，也會浪費醫療資源，而這一立場剛好和全球相反。

根據統計，截至16日台灣每1000人中進行了0.8次檢測，澳洲則是1.8，新加坡為13.1。提高檢測量的關鍵在於，這是了解病毒傳播地點和速度的唯一途徑；約翰霍普金斯大學健康安全中心專家格隆瓦爾（Gigi Gronvall）就指出，如果台灣想避免個嚴格的封鎖措施，關鍵步驟就是要增加檢測。

高比例的無症狀感染者是新冠肺炎的一大挑戰，這讓防堵疫情變得比2003年的SARS還要更困難，格隆瓦爾表示，「即使是用快篩，也能快速辨識出感染者，這是現階段需要部署跟擴大的東西。」

▲彭博指台灣疫苗接種率過低。（圖／記者高堂堯攝）



報導提到，台灣另一個關鍵問題是疫苗接種率過低。截至17日為止，台灣約2350萬人口中，僅有0.9％接種了第一劑新冠疫苗，而中國約有14.5％的人已接種，英國為30％，美國則有1/3的人已施打疫苗。

除了很難說服沒有感受的病毒威脅的民眾接種外，疫苗的供應鏈也是一大問題；截至目前台灣僅有31.5萬劑AZ疫苗，另有40萬劑會在19日晚間抵達，其餘數百萬計的莫德納、AZ疫苗則還須等到6月底才有可能抵台。

《彭博》最後指出，台灣想要抑止這波本土疫情，「可能還要等很長一段時間。」

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