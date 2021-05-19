▲ 台東美術館「有您真好」2021台東美展，20日開始徵件最高獎金25萬元 。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為推廣美術創作，賦予文化風氣，並鼓勵國內藝術創作人才，及發揚藝術之原創精神，台東縣政府辦理的「2021台東美展」，徵件時間自即日起至6月10日止，參賽類別分三類，今年除了延續2019年最大獎台東獎2名外，最多獎金也提高為新台幣25萬元，凡具中華民國國籍者皆可報名參加。

文化處長鍾青柏表示，台東美展已然邁入第16屆，逐漸受到全國愛好藝術創作人士的支持與肯定，參賽作品的質與量皆持續增長。回首爬梳有不少好創作在美展中首度發表，可以說是台東的福氣，也陸續聽聞幾個得獎者在藝術道路上持續耕耘，甚至回來向美術館借作品舉辦聯展，還有整理個人作品集的相關詢問，台東美展做為一個發起點，接著發展出很多不一樣的影響，雖然為每二年一次的盛事，卻是充沛及凝聚台東藝術文化力量不可或缺的來源，期勉大家能把握創作機會的當下並分享。

文化處指出，今年台東美展徵件類別分三類，第一類東方媒材類，第二類西方媒材類，第三類攝影、雕塑及新媒體藝術類，三項徵件類皆傳統與創新並進，參加者可依所長報名投件，送交作品須為2017年4月後之創作，欲索取簡章、報名表及了解更多資訊可於台東縣政府文化處網站/最新消息/本處公告（http://www.taitung.gov.tw/ccl）或台東美術館網站/最新消息（https://tm.ccl.ttct.edu.tw/）下載。

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