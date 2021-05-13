　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

妝點台東成大美術館！轉角遇到藝術歡迎投件　創作經費達60萬

▲轉角遇到藝術徵件活動延長收件至6月7日止，最高創作獎金達60萬元。（圖／記者王兆麟翻攝）

轉角遇到藝術徵件活動延長收件至6月7日止，最高創作獎金達60萬元。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／台東報導

「人人都能妝點台東，歡迎你來投件。」台灣東縣政府自4月中旬起為台東市區徵選藝術創作，創作經費最高新台幣60萬元整，為收羅更多美化台東的獨特想法，延長收件至今年6月7日下午5時止。不論你是否有美術相關背景，不管是不是台東人，是個人、組團、工作室甚至是公司，只要填妥報名表都歡迎以電子郵件投件。

文化處鍾青柏處長表示：「藝術接納所有人，或許設計者看見的是哪個街角，只要有想法、有設計感，讓台東街區充滿藝術氣息，最終整個台東會成為一個大美術館，請把握這段時機，把你的想法和設計化為行動吧！」。

縣府文化處說明，我們接納多元想法，期望藝術作品與在地居民、土地、城市的對話互動，從台東市開始用藝術在各個角落萌芽，讓這個城市的每處充滿想法，為每個來到台東的朋友，呈現最精采城市風貌。

藝術創作設置地點為台東市區各處（台東美術館除外)，自即日起至6月7日下午 5 時止接受創作報名，採電子郵件方式受理：相關資料請mail至 v5034@taitung.gov.tw信箱，並請於主旨註明（自然人或團隊代表人名稱）「轉角遇到藝術-街區藝術設置計畫」，另請附上「白天聯絡電話或手機號碼」，（最後收件日以報名截止日當天下午5點整為憑，逾期或證件不齊者均不予受理）；送件後3日內若未收到主辦單位回覆，請來電確認，報名之提案計畫書（請存取為 10M 以內 PDF 檔格式、計畫書內容請依照簡章【附件 1】至【附件 5】格式依序填寫），提案團隊遞交之資料，主辦單位不予退件。未備齊資料、填寫不完全者等不予收件。

相關簡章請於縣府文化處官網中下載，或至台東美術館官網「行政服務-下載專區-其他表單」下載，可洽台東縣政府文化處視覺藝術科 （089）330252 戴小姐

►腦公！你不可以賴帳喔

ET快訊
快訊／基隆重症婦常去萬華「賣茶」！　急追相關足跡
快訊／今再傳「破10本土確診」！內科大樓有員工家屬染疫
黃子佼、孟耿如宣布取消家宴！原邀小燕姐證婚全喊卡
快訊／「接觸者夫妻」關手機爽遊金門！衛生局各重罰30萬
餐廳安全嗎？　日常生活「9大感染風險等級表」一次看懂
快訊／宜蘭染疫小學停課2天變14天！　遊藝場全棟66人隔離
快訊／侯友宜宣布：新北將啟動「全市大消毒」

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

關心離島防疫！台東巡察富岡交通船碼頭　落實量測體溫戴口罩

妝點台東成大美術館！轉角遇到藝術歡迎投件　創作經費達60萬

疫情升溫！苗栗「鐵馬進香」喊停　竹南龍舟賽取消

里港警＋仁德慈善協會　暖心關懷80歲獨居老翁

辦理退房帳號有誤？　超商女店長＋警方聯手阻詐揪感心

疫情發燒　台南市長黃偉哲建議成大暫緩舉辦全大運

滿州婦上山採月桃葉失聯　警消靠手機最後發話位置找到人

因應疫情升溫　成功大學5人以上17日改採線上授課

議員爭取蘆竹增設親子館及行動親子車　鄭文燦重視

新店雙峰路擋土牆崩塌復建完成　通行安全與景觀綠化兼顧

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

基隆婦傳確診「女兒北市上班」　大樓某樓層12日起禁止出入

他靠「改變生活習慣」減下10kg 免運動也能告別大肚腩維持身材

蟑螂王！10坪房養270萬隻小強　每天花12小時照顧...月入20萬↑

陳時中：疫情今天有可能會進入第三級　10:30向立院告假

虎媽產後無奶「被迫與女兒分離」　重逢露驚訝神情：是我的孩子...

關心離島防疫！台東巡察富岡交通船碼頭　落實量測體溫戴口罩

妝點台東成大美術館！轉角遇到藝術歡迎投件　創作經費達60萬

疫情升溫！苗栗「鐵馬進香」喊停　竹南龍舟賽取消

里港警＋仁德慈善協會　暖心關懷80歲獨居老翁

辦理退房帳號有誤？　超商女店長＋警方聯手阻詐揪感心

疫情發燒　台南市長黃偉哲建議成大暫緩舉辦全大運

滿州婦上山採月桃葉失聯　警消靠手機最後發話位置找到人

因應疫情升溫　成功大學5人以上17日改採線上授課

議員爭取蘆竹增設親子館及行動親子車　鄭文燦重視

新店雙峰路擋土牆崩塌復建完成　通行安全與景觀綠化兼顧

吳釗燮要幫瓜國找疫苗　黃子哲：同胞都不夠還幫友邦？

快訊／傳基隆重症婦常去萬華擺攤「賣茶」！急追相關足跡

台南又有新飯店！「捷絲旅台南十鼓館」6／1試營運　每人一晚980有找

花蓮糖尿病患及中低收入戶　3千劑帶狀疱疹疫苗免費接種

傳內湖大樓員工家屬確診　緯來電視澄清無員工或家屬確診

鐵板煎到金黃色！台南飄香40年肉粿店　靈魂蔥辣醬＋蒜頭好銷魂

二審逆轉！邱毅上大陸節目辱李戡「這個不肖子」判罰8千

法國變種病毒靠「鼻咽拭子」驗不出！準確率僅15%　近半1個月死亡

女議員哥哥肇逃！神隱16hrs才投案　監視器「剛好全故障」　

如何避免被割韭菜？專家：不要只看財報、看「這個」才是關鍵

地方熱門新聞

po網批名店母親節蛋糕太潦草

萬華茶館確診女　曾到彰化竹安宮、普天宮

紫南宮否認基隆重症婦曾到廟用餐

神祕公司撼動公共單車王國　創辦人岳父超大咖

「噴射背包」網友點破真相：是造型氣球

台中人超淡定　賣場未見搶買人潮

青埔沒有傳統市場　鄭文燦重視

台中今夜緊急送肉粽　路線曝光

成功大學5人以上17日改採線上授課

台南市長黃偉哲建議成大暫緩舉辦全大運

網傳台南萬國通路、鹿耳門廟宇確診者足跡

不怕防疫升級還在聚賭！

盧秀燕：台中目前沒個案、沒疫情

辦理退房帳號有誤？　超商女店長＋警方聯手阻詐

更多熱門

相關新聞

登嘉明湖發證書　專屬限定收藏美好回憶

登嘉明湖發證書　專屬限定收藏美好回憶

嘉明湖國家步道是台灣最熱門的登山步道，也是喜愛登山民眾心中夢想一生一定要去一次的高山湖泊。即日起台東林管處推出「嘉明湖步道登山證書」，只要山友曾經徒步完成嘉明湖國家步道，僅需提供照片證明並支付450元，即可擁有專屬個人並獨具特色的登山證書，豐富您在嘉明湖國家步道的登山回憶。

白俄羅斯藝術家的童趣神話拼貼

白俄羅斯藝術家的童趣神話拼貼

可樂果打造It’s My Way獨秀舞台

可樂果打造It’s My Way獨秀舞台

「敬賢孝親、兩岸同心」 海峽兩岸青少年藝術交流在滬舉行

「敬賢孝親、兩岸同心」 海峽兩岸青少年藝術交流在滬舉行

用手折出的微型紙雕藝術

用手折出的微型紙雕藝術

關鍵字：

妝點美術館轉角藝術投件創作經費藝術

讀者迴響

熱門新聞

即／北市內湖某大樓爆家屬員工確診！公司停班1天

接觸者夫妻爽遊金門　手機關機躲隔離

新北封城方案出爐！一張圖看10重點

快訊／陳時中證實「蘆洲、宜蘭、諾富特」確診者病毒基因定序相同

獅子會前會長「與阿公店小姐」有接觸！陳時中證實了

媽媽坦言「有去阿公店」！真相讓全家傻眼

鵝肉店肉身擋換水塔！住戶每天髒水洗澡崩潰

快訊／有家屬確診！內湖某大樓員工「突收通知」證實

新店、淡水搶泡麵　末日照驚呆網

一張圖看懂！增16例本土5縣市亮紅燈

巫苡萱男友「曬恩愛照」宣示主權

最恐怖三劇本發生！劉寶傑：恐沒句點

即／宜蘭縣即日起關閉16個風景區、八大行業

阿公店2小姐確診　「公檯制」接觸人數恐破表

機師「接觸」空姐雙染疫　超美正宮換劈腿真相

更多

最夯影音

更多
高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台

高雄警與報案正妹「嬉笑猜年紀」　影片被流出檢舉！所長火速下台
吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

吳青峰曝蘇打綠「被林暐哲逼休團」！　「心死了」深夜槓恩師：我沒有虧欠

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

自行車沒人騎竟在國道快速移動 比汽車還快...網笑：靈異腳踏車

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

身體不腐壞！泥土包裹高僧骨架　陸寺廟「15尊肉身菩薩」世界最多

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

「嬉笑猜報案人年紀」害所長被拔官 正妹還原情況：警察熱情有何不妥

熱門快報

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

全球瘋奧運！四年一度地表上最強體育賽事看這裡

2020東京奧運議題看這裡！
最即時！最多元！最豐富！

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城全館結帳再89折

毛毛商城全館結帳再89折

限時一週【感恩回饋季】寵物雲毛毛商城限時專區優惠5折！全館結帳再89折超優惠！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面