妝點台東成大美術館！轉角遇到藝術歡迎投件　創作經費達60萬

▲轉角遇到藝術徵件活動延長收件至6月7日止，最高創作獎金達60萬元。（圖／記者王兆麟翻攝）

記者王兆麟／台東報導

「人人都能妝點台東，歡迎你來投件。」台灣東縣政府自4月中旬起為台東市區徵選藝術創作，創作經費最高新台幣60萬元整，為收羅更多美化台東的獨特想法，延長收件至今年6月7日下午5時止。不論你是否有美術相關背景，不管是不是台東人，是個人、組團、工作室甚至是公司，只要填妥報名表都歡迎以電子郵件投件。



文化處鍾青柏處長表示：「藝術接納所有人，或許設計者看見的是哪個街角，只要有想法、有設計感，讓台東街區充滿藝術氣息，最終整個台東會成為一個大美術館，請把握這段時機，把你的想法和設計化為行動吧！」。

縣府文化處說明，我們接納多元想法，期望藝術作品與在地居民、土地、城市的對話互動，從台東市開始用藝術在各個角落萌芽，讓這個城市的每處充滿想法，為每個來到台東的朋友，呈現最精采城市風貌。

藝術創作設置地點為台東市區各處（台東美術館除外)，自即日起至6月7日下午 5 時止接受創作報名，採電子郵件方式受理：相關資料請mail至 v5034@taitung.gov.tw信箱，並請於主旨註明（自然人或團隊代表人名稱）「轉角遇到藝術-街區藝術設置計畫」，另請附上「白天聯絡電話或手機號碼」，（最後收件日以報名截止日當天下午5點整為憑，逾期或證件不齊者均不予受理）；送件後3日內若未收到主辦單位回覆，請來電確認，報名之提案計畫書（請存取為 10M 以內 PDF 檔格式、計畫書內容請依照簡章【附件 1】至【附件 5】格式依序填寫），提案團隊遞交之資料，主辦單位不予退件。未備齊資料、填寫不完全者等不予收件。

相關簡章請於縣府文化處官網中下載，或至台東美術館官網「行政服務-下載專區-其他表單」下載，可洽台東縣政府文化處視覺藝術科 （089）330252 戴小姐

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