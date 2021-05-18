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這些學生家長可請「防疫假」！雇主不得視為曠職、不得扣全勤獎金

記者崔至雲／台北報導

因應國內疫情警戒升級，教育部今（8日）稍早宣布，將從19日起全國各級學校及公私立幼兒園停止到校上課。至於家長如何請防疫照護假？教育部說明，家長其中一人如有照顧12歲以下的學童，或國高中、五專持有身心障礙證明子女之需求者，得申請「防疫照顧假」。依人事行政總處規定，家長申請防疫照顧假，各機關不得拒絕，且不得影響考績或為其他不利處分。

▲小學生,學童,校門口,疫情,口罩,放學。（圖／記者謝婷婷攝）

▲全國各級學校學生明起停課。（圖／記者謝婷婷攝）

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全國各級學校明起停課，教育部說明，高中以下學校啟動線上學習期間（5月19日至5月28日），家長其中一人如有照顧12歲以下之學童，或國民中學、高級中等學校、五專一、二、三年級持有身心障礙證明子女之需求者，得申請「防疫照顧假」。

依勞動部規定，防疫照顧假因係防疫應變處置之特別措施，雇主應予准假，且不得視為曠工、強迫勞工以事假或其他假別處理、不得扣發全勤獎金、解僱或予不利之處分。

▲▼教育部宣布全國停課。（圖／教育部提供）

▲學生家長可請防疫假。（圖／教育部提供）

依人事行政總處規定，家長得申請防疫照顧假，各機關不得拒絕，且不得影響考績或為其他不利處分；期間不予支薪。

教育部說明，學生家中若無數位學習設備，可向學校借用；高中以下學生（含幼兒園）之家長因故無法在家照顧或學生無法進行居家學習者，學校（含幼兒園）仍應安排人力，提供學生到校學習、照顧及用餐。

教育部提醒，居家線上學習期間，請各縣市政府啟動關懷機制，提供高中以下弱勢學生用餐協助。各縣市政府及學校於居家線上學習期間建置諮詢專線，提供家長及教師諮詢及協助，並確實掌握學生健康狀況及學習情形。
 

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