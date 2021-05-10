夏卡爾式浪漫奇想！白俄羅斯藝術家的童趣神話拼貼

白俄羅斯共和國畫家安娜‧西沃里維奇（Anna Silivonchik），以其獨特的藝術風格，創造出一個從各式民間神話翻轉而來、獨特且神聖的圖像符號世界。

西沃里維奇能擁有讓人過目不忘的繪畫風格，來自於她的「自私」。甫上藝術學院時，她找到一份藝術工作室的工作，在她被要求在球狀玻璃花瓶上畫出相同的畫，三天後她就受不了而離去。自此之後她就決定，她一直努力不做重複的作品。她認知到，自己並不想要以創作影響大眾，也沒有改變世界的宏願，她所做的一切，都是因為能從中獲得樂趣。

西沃里維奇認為，藝術家必要擁有的是創造力。她不迎合一般口味以取悅大眾，也不會刻意做出驚世駭俗的作品。她不把自己當作革命者，在藝術創作上，她只是以生活中親朋好友的愛情、夢想、痛苦、失落及自己的思想感受為養分，不在此中執著於事物細節敘事的重現，而是感受平凡的日常故事所概括集體輪廓，並凝縮成主題，最終看見一幅圖像...

[廣告]請繼續往下閱讀...

圖文來源／Minsk News、Sputnik、lustgalm

（完整文章請看城市美學新態度）

買藝術、玩設計、聽課程，成為＜瘋設計會員＞，美學素養立刻Level Up!

想追蹤更多設計、藝術與生活類報導？加入＜line好友＞，帶您欣賞更多精彩創意！

※本文由城市美學新態度授權報導，未經同意禁止轉載。