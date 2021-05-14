香港、北京雙城拍賣！富藝斯X保利重磅出擊　台北預展將帶來奈良美智代表作「行蹤不明」

▲奈良美智《行蹤不明》。壓克力、畫布，2000年作，©Yoshitomo Nara。（圖／富藝斯提供）

消費中心／綜合報導

富藝斯與保利拍賣繼去年秋拍首度合作創下逾5.08億港元的成交額，並刷新多位藝術家拍賣紀錄的傲人佳績，本季春拍將再度攜手呈獻「二十世纪及當代藝術和設計」拍賣會。

奈良美智的經典鉅作《行蹤不明》創作於2000年，是奈良美智藝術生涯的重要分水嶺，該年刷新了奈良的拍賣紀錄使其被推為最貴在世日本藝術家，並於美國舉辦首次個展，畫作本身更是其繪畫技巧轉變後的代表性作品。《行蹤不明》為夜拍一大亮點，畫中身穿綠裙的女孩將頭轉向一側，緊抿薄唇、帶點無辜稚氣及一臉不屑的情緒，似乎在對觀者表達一種不滿卻又不失可愛迷人作品。稍顯寬鬆過大長袖綠裙、以鋸齒瀏海覆蓋前額，相較於奈良多數作品中一身短袖娃娃裝及耳下短髮的女孩，極為罕見。奈良經常將兒童人物天真無邪的外表與成人世界中的晦暗主題相結合，既可愛卻又帶著與之大相徑庭的怪誕風格，而創作於2000年的《行蹤不明》可謂是此主題的上乘之作。

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格哈特‧里希特超過半個世紀的藝術生涯中，創作了數量驚人、形式多樣的作品，其中約四成被全世界各大博物館所收藏，為當代最偉大的藝術家之一。《抽象畫940-7號》是里希特在創作生命中的極盛巔峰時之上乘之作，它是名副其實的感官盛宴，扣人心弦的畫面富有動感，令人心馳神往且又輕盈靈動，顏料在層層疊疊的畫布表面跌宕起伏，在相互躲藏與追逐中無限延伸，使觀者縱情其中。當我們細看閃閃爍爍的畫面，目隨每一筆蜿蜒堆積的顏料所至之處，才發現色彩與肌理在作品的建構中形成全新的併置，其山巒疊嶂般的動人構圖召喚著我們縱身躍入，去展開宛如考古一般的探尋。

▲格哈特．里希特（Gerhard Richter）《抽象畫940-7號》。款識：《940-7》Richter 2015（畫背）。油彩、畫布，2015年作，© Gerhard Richter 2021（0096）。

除了二位東、西方藝術大腕之作，此次預展也將帶來幾位備受觀注的藝壇新星：

薩爾曼．托爾的是近年來強勢嶄露頭角的具象畫家之一，其豐饒的油畫作品其巴基斯坦文化背景和西方藝術教育兩方面汲取靈感，帶著一種與古典大師作品相契合的奇幻繪畫風格，以細膩的筆觸展現日常生活中的內在微妙而聞名，引起了藝術界的關注。《女孩與司機》出色地展現了藝術家對這些題材的獨特融合。

▲薩爾曼．托爾（Salmon Toor）《女孩與司機》。油彩、畫布，2013年作。

西班牙藝術家哈維爾．卡列哈近三年人氣急升，大受歡迎。他的作品給人一種隨意、純真的感覺，而大眼小孩是他最廣為人所知並受到藏家推崇的標誌形象。卡列哈選擇繪畫人生中最快樂的童年時光，畫中的孩童角色都是自畫像。他特別強調眼睛的繪製，認為人類的靈魂之窗是傳遞情感與埋藏愛、魔力、痛苦以及重要事情的地方。

▲哈維爾．卡列哈（Javier Calleja）《不讓步》。壓克力、畫布，2019年作。

瑪麗亞．法拉在多元生活背景下成長，她的作品中融合了東西方文化中的不同繪畫技法與主題。出生於菲律賓，在日本長大，並在15歲時移居英國，法拉的作畫內容包含南亞花木叢林、幽靜的歐洲景緻、櫥窗裡的精緻糕點及時尚造型的人物等等，畫中漫畫般之人物形象和日常瑣碎片段都帶著微妙的吸引力。她將女性生活元素投放在具體或抽象的場景中，在濃郁的西方油畫色彩之下蘊藏含蓄的東方美學和政治語境。

▲瑪麗亞．法拉（Maria Farrar）《水手》。油彩、畫布，2016年作。

近期在北美館熱鬧開展中的鹽田千春，其尺寸適合收藏之佳作也在預展之列，千萬別錯過。

▲鹽田千春《日常創傷》。線、鋼、衣服、壓克力，2007年作。

富藝斯與保利香港2021年春季拍賣台北、台中預展

台北預展

5月22日至5月23日（六至日）11am-6pm

BELLAVITA 寶麗廣塲 B1《藝文空間》

台北市信義區松仁路28號

台中預展

5月26日（三）11am-6pm

豐藝館

台中市西區五權西路1段110號B1

採預約實名制參觀查詢

富藝斯：（02）2758-5505

保利：（02）2581-3855

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