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本土疫情飆升　饒慶鈴視察東基戶外篩檢站設置

▲▼ 新冠肺炎本土疫情飆升，饒慶鈴視察東基戶外篩檢站設置。（圖／台東縣政府提供，下同）

▲ 新冠肺炎本土疫情飆升，饒慶鈴視察東基戶外篩檢站設置。（圖／台東縣政府提供，下同）

記者楊漢聲／台東報導

針對新冠肺炎疫情本土嚴峻，台東縣縣長饒慶鈴今(19)日由衛生局長等人陪同，前往台東基督教醫院視察關心醫院整備情形，縣長除了為醫護人員打氣感謝辛勞，也特別指示衛生局持續監測疫情，縣內第一線的急救責任醫院，也皆已完成醫療物資整備，做好通報、檢驗及收治病患等準備工作，嚴謹控制各項風險，全面防疫。饒縣長也呼籲鄉親或來東旅遊遊客做好自主健康管理，勤洗手戴口罩。

饒慶鈴今天上午由衛生局長黃明恩等人陪同前往東基，院長陳志成、東基醫療財團法人執行長呂信雄等在場，視察包含醫院增加發燒篩檢站提升檢驗量能，並了解需住院個案如何分流至負壓病房、擴大專責病房數、醫院物資整備及防疫作為。醫院第一線人員扮演重要角色重要，而如何保障醫護人員不受感染風險，饒慶鈴也要求衛生局務必協助各醫院，確實做好感染管制措施。

現場由東基急診室護理長吳佳珉向縣長等人說明，為因應新冠肺炎，民眾進入醫院皆需監測體溫，如有發燒情形立即分流至發燒檢疫站，並且要求同仁落實洗手五時機(接觸病人前後、脫除個人防護裝備後、清潔環境後)，且照護疑似個案務必遵守防護裝備穿戴及脫除流程，以保障同仁健康安全。

饒慶鈴感謝第一線人員辛勞，並表示今日視察台東基督教院醫院皆已擴大開設專責病房，並設置戶外採檢站擴大篩檢，也落實人員分艙分流及感控措施，且防疫物資也持續整備。後續也會請衛生局督導並協助縣內各醫院感控措施，保障醫護人員及民眾免受感染風險。針對自今日起至28日全國各級學校停課，大批返鄉學子及遊客進入台東，恐會造成台東防疫破口，縣府是否有因應對策，縣長饒慶鈴希望由外地返鄉的鄉親及前來台東旅遊的遊客，務必做好自主衛生管理，保護自己也保護他人。

▲▼ 新冠肺炎本土疫情飆升，饒慶鈴視察東基戶外篩檢站設置。（圖／台東縣政府提供，下同）

台東縣衛生局指出，中央疫情指揮中心提出醫院可依病人治療之急迫性需求等，評估病人且綜合考量延遲提供病人診療的風險及疾病傳播的風險後，決定提供或延遲診療和可延遲診療之醫療暫緩（如：健檢、美容、預定手術或檢查、物理及職能復健等），為確保本縣醫療院所對疫情的因應及保全醫療量能，請民眾務必配合，共體時艱。

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